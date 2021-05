April 2021 – Die Schwellenländer haben sich im vergangenen Jahr an die quantitative Lockerung herangetastet, mitten in der durch COVID-19 hervorgerufenen Wirtschaftskrise. Bedeutet dies, dass die quantitative Lockerung jetzt Teil des geldpolitischen Instrumentariums ist? Was sind die Vorteile und Risiken?

... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!