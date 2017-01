Anja Weckmann ist neue Leiterin des SWR-Studios in Trier / Nachfolgerin von Gerald Keßler tritt neues Amt im Januar 2017 an (FOTO)

Trier/Mainz (ots) -Anja Weckmann (45) übernimmt im Januar 2017 die Studioleitung desSüdwestrundfunks (SWR) in Trier. Zuletzt arbeitete sie als Referentinin der Landessenderdirektion in Mainz. Anja Weckmann folgt GeraldKeßler, der sich zum Jahresende 2016 in den Ruhestand verabschiedethatte.SWR-Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz Simone Schelberg: "AnjaWeckmann hat mich drei Jahre lang als Mitarbeiterin in derLandessenderdirektion begleitet. Ich freue mich, dass ihrjournalistisches Know-how und ihre profunden Kenntnisse über unserLand nun in Trier zum Einsatz kommen. Der SWR mit seinen Studiosentwickelt sich mehr und mehr zu einem multimedialenMedienunternehmen, so dass Anja Weckmann mit ihrem multimedialenLebensweg beste Voraussetzungen für die Studioleitung in Triermitbringt."Weckmann: Lebenswirklichkeit in unseren Programmen abbilden FürAnja Weckmann liegen in der regionalen Berichterstattung dieLegitimation und das Alleinstellungsmerkmal des SWR. "DasBerichtsgebiet des Studios in Trier ist Teil der GroßregionSaarLorLux. Ich freue mich, das Leben der Menschen in dieser Region,ihre Lebenswirklichkeit im Westen Deutschlands und mitten in Europain unseren Programmen abzubilden."Anja Weckmann, 1971 in Bad Kreuznach geboren, kam im Jahr 2000 zumSWR. Zuvor hatte sie bei der Allgemeinen Zeitung, bei K3 und beiRadio RPR gearbeitet. Beim SWR begann sie bei Radio Mainz alsReporterin und Nachrichtenredakteurin, ab 2001 moderierte siezusätzlich bei SWR4 Rheinland-Pfalz. 2007 wechselte sie alsReporterin, Redakteurin und Planerin/CvD zur "Landesschau aktuellRheinland-Pfalz" des SWR Fernsehens, übernahm Vertretungen bei "ARDaktuell" und arbeitete ab 2012 zusätzlich als Newskoordinatorin beiden Trimedialen Nachrichten. Seit 2013 war sie Referentin in derLandessenderdirektion Rheinland-Pfalz.Ein Foto zum Download finden Sie unter ARD-Foto.de.Pressekontakt:Heike Rossel, Tel. 06131 929 33272, heike.rossel@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell