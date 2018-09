Anja Reschke erhält den Hildegard-von-Bingen-Preis für Publizistik 2018

Hamburg (ots) - Der Hildegard-von-Bingen-Preis für Publizistik2018 geht an Anja Reschke. Die Journalistin moderiert das NDRPolitikmagazin "Panorama" im Ersten und das Medienmagazin "Zapp" imNDR Fernsehen, zudem leitet sie im NDR die Abteilung Innenpolitik.Reschke wird für ihre standhafte, professionelle und aussagekräftigepublizistische Arbeit ausgezeichnet.NDR Intendant Lutz Marmor: "Anja Reschke ist mutig und unabhängig,sie geht den Dingen auf den Grund. Mit ihrer klaren Haltung zeigtsie, was Journalismus in wichtigen gesellschaftlichen Debattenleisten kann. Ich gratuliere herzlich zu der Ehrung!"Der Hildegard-von-Bingen-Preis für Publizistik wird seit 23 Jahren"von Kollegen für Kollegen" vergeben. Mitglieder des Kuratoriums sinddie ehemaligen Preisträger - in den vergangenen waren das Theo Koll,Ulrich Wilhelm, Juli Zeh, Denis Scheck, Gustav Seibt, Antonia Radosund Felicitas von Lovenberg. Träger des Preises und Sitz desKuratoriums ist die Hildegard-von-Bingen-Gesellschaft für Publizistikund Zeitgeschichte. Ausgezeichnet wird ein Publizist "für eineherausragende, professionell und kulturell gewichtige publizistischeEinzelleistung oder ein Lebenswerk". Der Preis wird am Sonntag, 21.Oktober, in Mainz verliehen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina Brinkerb.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell