Anja Günther neue Leiterin des NDR Radioteams im ARD-Hauptstadtstudio

Hamburg (ots) - Von Hamburg nach Berlin: Die Hörfunk-JournalistinAnja Günther wechselt zum 1. Mai ins ARD-Hauptstadtstudio und wirddort Leiterin der NDR Hörfunkgruppe. Dieses Korrespondenten-Teambeliefert vorrangig die Radioprogramme des Norddeutschen Rundfunksmit Berichten, Analysen und Kommentaren zur Bundespolitik - auch ausnorddeutscher Perspektive. Die Arbeit im ARD-Hauptstadtstudio mittenim Berliner Regierungsviertel ist Anja Günther bestens vertraut: Siewar dort bereits ab 2006 fast sieben Jahre lang alsHörfunk-Korrespondentin tätig. Anja Günther tritt die Nachfolge vonAnna Engelke an, die am 19. März Sprecherin des neuenBundespräsidenten wird.Anja Günther (48) wurde in Kassel geboren. Ihr Studium derAnglistik, Politik, Publizistik und Kommunikationswissenschaft inGöttingen schloss sie mit der Magisterprüfung ab. Zum NDR kam sie1996 - zunächst nach Hannover als freie Mitarbeiterin derHörfunk-Sportredaktion des Landesfunkhauses Niedersachsen, seit 1999als fest angestellte Redakteurin in der Nachrichten- und danach derHannover-Redaktion. 2001 wechselte Anja Günther in die ZentraleNachrichtenredaktion nach Hamburg. Nach ihrer Zeit in Berlin kehrtesie Ende 2012 nach Hamburg zurück und war seitdem Referentin desProgrammdirektors Hörfunk.