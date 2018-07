Anixter: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

An der Börse New York schloss die Anixter-Aktie am 24.07.2018 mit dem Kurs von 71,6 USD. Die Anixter-Aktie wird dem Segment "Technologieverteiler" zugeordnet.Unser Analystenteam hat Anixter auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Anixter von 71,6 USD ist mit -0,35 Prozent Entfernung vom GD200 (71,85 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 64,58 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +10,87 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Anixter-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Weiterlesen...