Rastatt (ots) -Anita & Alexandra Hofmann haben gerade ihre neue CD "Wahnsinn"veröffentlicht - und der Titel ist durchaus Programm bei denSchlager-Schwestern. "Wir haben lange überlegt, wie wir das Albumnennen. Keine Idee! Und kurz vor Schluss kam das Lied 'Wahnsinn'. Dashat perfekt gepasst! 30 Jahre Leidenschaft, 30 Jahre Wahnsinn, dassind einfach wir", sagt Alexandra (44) einem Exklusiv-Interview derMusikzeitschrift "Meine Melodie" (11/2018; EVT: 18. Oktober). UndAnita (41) kann das nur bestätigen: "Wenn man beginnt, über das Lebenzu reden und darüber, was uns bewegt hat, dann fällt oft das Wort'Wahnsinn'. Wahnsinn, wie lange unsere Fans uns schon begleiten, wiedie Alben entstanden sind, Wahnsinn, was wir alles erlebt haben ..."Anita & Alexandra Hofmann stehen seit 1988 gemeinsam auf derBühne. Bis zum Jahr 2012 traten sie unter dem Namen GeschwisterHofmann auf. Sie erhielten zahlreiche Preise, darunter die "Krone derVolksmusik" und die "Goldene Stimmgabel". Die schönste Auszeichnungist für die beiden aber die Treue ihrer zahlreichen Fans. "Dasabsolute Highlight ist, wenn die Fans uns auf unseren Solo-Tourneenbegleiten. Und durch unsere Fan-Reisen wachsen wir sehr mit ihnenzusammen. Wir treffen uns auch zwischendurch", erklärt Anita in demInterview und betont: "Das sind Momente, bei denen es persönlich wirdund man sich gegenseitig kennenlernt. Wir nennen sie ganz bewusst'Fan-Familie'."