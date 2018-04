Unterföhring (ots) -Sie ist die jüngste "The Voice Kids"-Gewinnerin aller Zeiten underoberte die Herzen der Zuschauer im Sturm: Die zehnjährige Anisa(Kreuzwertheim/Unterfranken) aus #TeamMark gewinnt mit "Happy" vonPharrell Williams und "Let It go" von Demi Levato "The Voice Kids"2018. Insgesamt verfolgten gute 10,5 Prozent der 14- bis 49-jährigenZuschauern das Finale der SAT.1-Musikshow. Coach Mark Forster nachihrer letzten Performance: "Anisa, du bist ein Meter geballteEnergie. Das war ein toller Auftritt - das hat mich sehr, sehr happygemacht." Anisa darf sich neben ihrem Sieg über eineAusbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro freuen und außerdem diedeutsche Version des Disney Kampagnen-Songs "Live Your Story" singen.Weitere Infos zu der Musikshow gibt es auf der "The VoiceKids"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/TVK2018Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF inZusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV DeutschlandAudience Research Erstellt: 16.04.2018 (vorläufig gewichtet:15.04.2018Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Tina Land Tel. +49 [175] 1815297Tina.Land@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer, Johanna Brinkmann Tel. +49 [30] 3198-80822, +49[89] 9507-1161 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comJohanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell