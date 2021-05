Animoca Brands sammelt 88.888.888 US-Dollar bei einer Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar ein

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Das NFT-zentrierte Unternehmen Animoca Brands ist das neueste Einhorn der Tech-BrancheAnimoca Brands (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3162051-1&h=1829074599&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3162051-1%26h%3D2584036277%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.animocabrands.com%252F%26a%3DAnimoca%2BBrands&a=Animoca+Brands), das Unternehmen, das Spielern digitale Eigentumsrechte über NFTs zur Verfügung stellt, gab heute bekannt, dass es eine Kapitalerhöhung in Höhe von 88.888.888 US-Dollar (ca. 113.500.000 AUD) zu einem Preis pro Aktie von 1,10 AUD abgeschlossen hat, basierend auf einer Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar (ca. 1,28 Milliarden AUD).Zu den Investoren der Runde gehörten Kingsway Capital, RIT Capital Partners (ehemals Rothschild Investment Trust), HashKey Fintech Investment Fund, AppWorks Fund, LCV Fund, Huobi, Octava, Ellerston Capital, Perennial, Axia Infinity Ventures, SNZ, Liberty City Ventures, Metapurse und andere prominente Investoren.Die Finanzierung ist ein strategisches Ziel, das Animoca Brands für weiteres aggressives Wachstum positioniert, da es weiterhin digitale Eigentumsrechte für Videospieler durch den Einsatz von Blockchain und nicht-fungiblen Token (NFTs) bringt, was leistungsstarke Vorteile wie Play-to-Earn-Funktionen und digitale Asset-Interoperabilität ermöglicht.Das neue Kapital wird auch dazu verwendet, weitere Akquisitionen zu finanzieren, neue Produkte zu entwickeln, weiterhin strategische Investitionen zu tätigen und zusätzliche Lizenzen für populäre geistige Eigentumsrechte zu sichern, um die Führungsposition von Animoca Brands und seiner verschiedenen Tochtergesellschaften in den Bereichen NFT und Gaming zu festigen.Nach dem Erfolg seiner Blockchain-Spieltitel, darunter F1® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3162051-1&h=3515652914&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3162051-1%26h%3D240780664%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.f1deltatime.com%252F%26a%3D%25C2%25AE&a=%C2%AE) Delta Time (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3162051-1&h=810465378&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3162051-1%26h%3D1016644139%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.f1deltatime.com%252F%26a%3D%25C2%25A0Delta%2BTime&a=%C2%A0Delta+Time),The Sandbox (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3162051-1&h=2507838930&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3162051-1%26h%3D4007007464%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sandbox.game%252Fen%252F%26a%3DThe%2BSandbox&a=The+Sandbox), und MotoGP(TM) Ignition (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3162051-1&h=3598885378&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3162051-1%26h%3D3967432823%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmotogp-ignition.com%252F%26a%3DMotoGP%25E2%2584%25A2%2BIgnition&a=MotoGP%E2%84%A2+Ignition), sowie der Einführung der zugehörigen Token, darunter REVV und SAND, hat sich Animoca Brands als führende Kraft im Bereich Blockchain, NFTs und Spiele herauskristallisiert und hat bereits sehr erfolgreich in Dapper Labs, Opensea, Bitski, Axie Infinity und viele andere investiert.Mit der kürzlichen Einführung der GAMEE TOWER und LMT-Token ist Animoca Brands Vorreiter bei der Verwendung von Blockchain-basierten In-Game-Belohnungen und schafft innovative neue Wege zur Monetarisierung von Videospielen - ein Markt, der im Jahr 2020 schätzungsweise 179,7 Milliarden US-Dollar wert sein wird (Quelle: IDC, 2020).Um das Erreichen des Einhorn-Status zu feiern, gibt Animoca Brands ein NFT an Investoren, wichtige Partner und Supporter heraus, die diesen Moment möglich gemacht haben.Lagebericht des ManagementsYat Siu, Co-Founder und Chairman von Animoca Brands, kommentierte: "Wir fühlen uns zutiefst geehrt, dass wir Kingsway, RIT, Hashkey, Huobi, Ellerston, Perennial und andere strategische Investoren gewinnen konnten, die unsere Vision teilen, dass NFTs das Eigenkapital und die Eigentumsrechte online neu definieren. Diese strategische Kapitalerhöhung etabliert Animoca Brands fest als eines der führenden und wertvollsten Unternehmen im NFT-Bereich, nicht nur in Asien, sondern weltweit."Manuel Stotz, Founder und CEO von Kingsway, sagte: "Da wir fast ein Jahrzehnt lang in Schwellenländer und Grenzmärkte investiert haben, kennen wir die Macht disruptiver Technologien aus erster Hand. Die Entstehung digitaler Eigentumsrechte, ob über Bitcoin oder NFTs, ist vielleicht die größte Chance für die finanzielle Inklusion der untersten ~3 Milliarden Frontier- & Emerging-Market-Konsumenten sowie eine Chance für ein dezentraleres und damit gerechteres globales Internet. Wir sind stolz darauf, Yat und sein talentiertes Team bei Animoca Brands bei der Verwirklichung dieser Vision zu unterstützen, und fühlen uns geehrt, an der Seite einer so erstklassigen Riege globaler Investoren zu co-investieren."Ashok Jacob, Executive Chairman und Portfoliomanager von Ellerston Capital, sagte: "Yat kann seine Vision kurz und bündig erklären und hat eine außergewöhnliche Fähigkeit zur Umsetzung bewiesen. Durch eine Kombination aus echtem Eigentum an digitalen Assets und der Belohnung von Benutzern für Aktivitäten, die den Wert eines Netzwerks erhöhen, fördert das Web 3.0 ein viel gerechteres Wirtschaftsmodell und eine Anreizstruktur für das Internet. Animoca Brands ist an vorderster Front dabei, diese Entwicklung einzuleiten, die zu einer Explosion der digitalen Wirtschaft und einem gerechteren Geld- und Machtfluss im Netz führen wird."Deng Chao, CEO der HashKey Group, kommentierte: "Wir haben immer behauptet, dass Gaming einer der ersten massiven Anwender von Blockchain sein würde, und Animoca Brands ist definitiv der Top-Game-Changer in diesem Bereich. Als ein auf Blockchain fokussiertes Unternehmen hat es nicht nur ein tiefes Verständnis von Blockchain-Spielen und NFTs, sondern auch starke Entwicklungsfähigkeiten bei traditionellen Spielen. Mit seinen vielen Errungenschaften und Marken definiert Animoca Brands die Eigentumsrechte für Gamer neu und ebnet den Weg in eine neue Ära des Gaming. Wir freuen uns, ein Investor von Animoca Brands zu sein, und wir freuen uns darauf, gemeinsam einen Mehrwert für den Blockchain-Gaming-Sektor zu schaffen."Details zur KapitalbeschaffungAnimoca Brands hat mit verschiedenen institutionellen und fachgerechten Investoren ("Investoren") Vereinbarungen zur Durchkontaktierung von insgesamt 88.888.888 US-Dollar (ca. 113.500.000 AUD) durch die Ausgabe von 93,4 Millionen neuen, voll eingezahlten Stammaktien von Animoca Brands zu einem Zeichnungspreis von 1,10 AUD pro Aktie abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde auf der Grundlage einer Bewertung von Animoca Brands von 1 Mrd. US-Dollar (ca. 1,28 Mrd. AUD) durchgeführt.Der Unternehmensberater von Animoca Brands, Simon Doherty von Taylor Collison und Everest Ventures Group, beriet und unterstützte diese Kapitalerhöhung.Informationen zu Animoca BrandsAnimoca Brands, das in der Financial Times-Liste der High Growth Companies Asia-Pacific 2021 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3162051-1&h=2809251823&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3162051-1%26h%3D3500412379%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ft.com%252Fhigh-growth-asia-pacific-ranking-2021%26a%3DHigh%2BGrowth%2BCompanies%2BAsia-Pacific%2B2021&a=High+Growth+Companies+Asia-Pacific+2021) aufgeführt ist, ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen digitale Unterhaltung, Blockchain, Gamification und künstliche Intelligenz. Animoca Brands entwickelt und veröffentlicht ein breites Produktportfolio, darunter den REVV-Token und den SAND-Token, Originalspiele wie The Sandbox, Crazy Kings, und Crazy Defense Heroes sowie Produkte, die beliebte geistige Eigentumsrechte wie Formel 1®, Marvel, WWE, Power Rangers, MotoGP(TM) und Doraemon nutzen. Zum Portfolio von Animoca Brands an Blockchain-Investitionen und -Partnerschaften gehören Sky Mavis (Axie Infinity), Dapper Labs (CryptoKitties und NBA Top Shot), OpenSea, Harmony, Bitski und Alien Worlds. Zu den Tochtergesellschaften gehören The Sandbox, Quidd, Gamee, nWay, Pixowl und Lympo. Für weitere Informationen besuchen Sie www.animocabrands.com oder erhalten Sie Updates durch folgende Animoca Marken auf Facebook oder Twitter.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1509232/Animoca_Brands_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3162051-1&h=3890018597&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3162051-1%26h%3D2026016624%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1509232%252FAnimoca_Brands_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1509232%252FAnimoca_Brands_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1509232%2FAnimoca_Brands_Logo.jpg)Pressekontakt:Global: press@animocabrands.comNordamerika: Marla KertzmanMarla@thoroughbred-communications.comOriginal-Content von: Animoca Brands, übermittelt durch news aktuell