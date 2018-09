Animoca Brands Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Animoca Brands entwickelt sich immer mehr zu einem kleinen Star an der Börse. Das Unternehmen konnte zuletzt mit guten Nachrichten glänzen, was den Kurs allein in der vergangenen Woche um mehr als 16 Prozent in die Höhe beförderte. Noch beeindruckende sieht die Entwicklung aber im langfristigen Vergleich aus. Kursgewinne in Höhe von 87 Prozent in den letzten sechs Monaten sprechen eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.