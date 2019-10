Unterföhring (ots) -29. Oktober 2019. Anime auf Deutschlands Frauensender: Mit dem Kult-Reboot"Sailor Moon Crystal" und der Musik-Serie "K-On!" geht sixx ab Samstag, 2.November 2019, zum ersten Mal mit dem Genre in Serie.sixx Senderchefin Wiebke Schodder: "Wir haben in diesem Jahr bereits erfolgreichAnime für junge Frauen auf sixx getestet, auch weil unsere Zuschauerinnen sichdas immer wieder wünschen. Mit SAILOR MOON CRYSTAL, dem absoluten PremiumProdukt für weibliche Anime-Fans, und mit K-ON! wollen wir diese für sixx neueProgramm-Farbe dauerhaft etablieren.""Sailor Moon Crystal" ist die Neuauflage des Kult-Mangas "Sailor Moon"(1992-1997) von Naoko Takeuchi, der zu den beliebtesten Reihen weltweit gehört.Im Mittelpunkt steht das 14-jährige Mädchen Bunny, das eines Tages erfährt, dasses die magische Kriegerin Sailor Moon ist. Von nun ab muss sie mit Hilfe ihrerneuen Kriegerfreundinnen die Welt vor dem Bösen beschützen ... sixx zeigt"Sailor Moon Crystal" ab Samstag, 2. November 2019, um 18:15 Uhr in Doppelfolgenzum ersten Mal im Free-TV.In "K-On!" geht es um die vier Schülerinnen Yui, Ritsu, Mio und Tsumugi, dieeine Rockband gründen wollen, auch wenn ihnen dazu zunächst mehr als nur diemusikalischen Fähigkeiten fehlen. Doch die sehr unterschiedlichen Girls gebennicht auf und gehen miteinander durch dick und dünn. "K-On!" basiert auf demManga von Kakifly (2007-2010) und entwickelte sich schnell zu einem weltweitunglaublich erfolgreichen Genre-Standard ... sixx zeigt "K-On!" ab Samstag, 2.November 2019, um 19:15 Uhr als Deutschland-Premiere.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Kommunikation/PR SeniorRedakteur / Stellv. Vice President Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Jessica Freko Tel. +49 (89) 9507-1196 Jessica.Freko@ProSiebenSat1.comAlle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unter www.p7s1-pr.de.Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell