Unterföhring (ots) -Auf diese Nachricht haben Anime-Fans gewartet: Der japanischeSerien-Superheld "Detektiv Conan" kehrt zum ersten Mal seit zwölfJahren mit neuen Folgen ins Free-TV zurück - ab 22. Oktober 2018 aufProSieben MAXX. Der Männersender zeigt die frisch synchronisiertenFolgen der international erfolgreichen Anime-Serie immer werktags um18:30 Uhr. Bereits am Freitag, 19. Oktober 2018, zeigt der Sender ab17:35 Uhr fünf Folgen von "Detektiv Conan" sowie um 20:15 Uhr dieFree-TV-Premiere des Spielfilms "Detektiv Conan - Episode One: Dergeschrumpfte Meisterdetektiv". Außerdem neu auf ProSieben MAXX: diedeutschen Free-TV-Premieren der Serien "Rosario + Vampire" (ab 5.Oktober, 23:00 Uhr) und "Haikyuu" (ab 13. November, werktags um 16:45Uhr) sowie der "Inuyasha"-Filmreihe (ab 26. Oktober, freitags um20:15 Uhr).ProSieben MAXX-Senderchef Daniel Rosemann: "UnsereAnime-Programmierungen am Vorabend und am Freitagabend laufenweiterhin extrem erfolgreich. Jetzt sorgen wir für attraktivenNachschub. Mit den neuen Folgen von 'Detektiv Conan' und weiterenAnime-Neustarts im Herbst schärfen wir unser Profil als Anime-SenderNummer Eins im deutschen Free-TV."Aktuelle Anime-Infos sowie Previews zu den neuen Folgen von"Detektiv Conan" gibt es aufhttps://www.prosiebenmaxx.de/detektiv-conan