Animationsfilme für Kinder: Erste bundesweite Werkschau am 1. Februar in Erfurt

Leipzig (ots) - Die AG Animationsfilm, KiKA und der MITTELDEUTSCHERUNDFUNK (MDR) veranstalten am Mittwoch, 1. Februar, die erstebundesweite Werkschau von Animationsfilmen für Kinder. Produzentenaus ganz Deutschland präsentieren dabei ausgewählte Filme undKonzepte aus den vergangenen drei Jahren.Die Werkschau soll die Breite und Vielfalt der deutschenAnimationslandschaft abbilden und das Bewusstsein für einheimischeAnimationsfilmproduktionen für Kinder schärfen. Dabei werdenEinblicke in die unterschiedlichen Animationstechniken undZielgruppen im Bereich Kinderanimation gegeben.Die Veranstaltung findet in Erfurt statt und richtet sich anMedienunternehmen, Redakteure in Fernsehen und Telemedien,Filmproduzenten und Filmschaffende sowie Freunde und Förderer desAnimationsfilms.Die diesjährige erste bundesweite Werkschau von Animationsfilmenfür Kinder knüpft an die erfolgreiche Werkschau-Premiere dermitteldeutschen Animationsfilmbranche vom Januar vergangenen Jahresin Leipzig an. Damals folgten mehr als 100 Filmschaffende,Produzenten, Vertreter von Medienunternehmen und Hochschulen sowieFörderer der Einladung des MDR und der AG Animationsfilm.Die bundesweite Werkschau-Premiere am 1. Februar wird unterstütztvom Deutschen Institut für Animationsfilm und der ProduzentenallianzSektion Animation.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Katrin Stolle, Tel.: (0341) 3 0064 53, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell