Animation, Mitmachen und Spaß in der Schule / Kinderkanal startet demnächst mit neuer App / Plenk stellt Programmhöhepunkte für 2019 vor

Leipzig (ots) - Der Start der neuen KiKA-Player-App desKinderkanals ist noch im Oktober geplant. Das teilteKiKA-Programmgeschäftsführerin Astrid Plenk in der Sitzung desMDR-Rundfunkrates am Montag, 17. September 2018, in Leipzig mit. DerMDR hat die Federführung für den gemeinsam von ARD und ZDF getragenenKinderkanal.Die neue Applikation sei ein wesentlicher Schritt, um dieKiKA-Welt in der digitalen Welt abzubilden, erläuterte Plenk. DerKiKA-Player sei in enger Zusammenarbeit mit Kindern entstanden, dieviele Hinweise und Wünsche zu ihren Nutzungsgewohnheiten gegebenhätten.Im neuen Programmjahr werde sich der Kinderkanal mit starken neuenAnimations-Programmen präsentieren, kündigte dieProgrammgeschäftsführerin an. Dazu gehörten eine zweite Staffel von"Marco Polo" sowie die neue Animationsserie "Arthur und die Kinderder Tafelrunde", die sich wieder um eine geschichtliche Figur ranke,ebenso wie "Leo da Vinci", bei dem es kindgerecht um Abenteuer undErfindungen gehen wird. "Schloss Einstein" erlebt nach 20erfolgreichen Jahren 2019 eine weitere neue Staffel.Viele Klassen werden sich beim Kinderkanal wieder um den Titel"Die beste Klasse Deutschlands" bewerben können, und spannend soll esauch wieder beim Musikformat "Dein Song" werden.Schule wird Themenschwerpunkt des KiKA-Programms im nächsten Jahrsein. "Die Kinder werden viele Gelegenheit haben, bei spannendenAktivitäten mitzumischen", versprach Astrid Plenk in derRundfunkratssitzung.Pressekontakt:MDR-Rundfunkrat, Horst Saage, Vorsitzender,Tel.: (0341) 3 00 62 21E-Mail: rundfunkrat@mdr.de,Internet: www.mdr-rundfunkrat.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell