Anhui Zhongyuan New Materials: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Für die Aktie Anhui Zhongyuan New Materials aus dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 17.10.2019, 06:20 Uhr, ein Kurs von 10.9 CNY geführt.

Unsere Analysten haben Anhui Zhongyuan New Materials nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Anhui Zhongyuan New Materials damit 12,2 Prozent über dem Durchschnitt (-23,14 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -23,57 Prozent. Anhui Zhongyuan New Materials liegt aktuell 12,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: Anhui Zhongyuan New Materials hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,89 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.09%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,21 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,4 ist die Aktie von Anhui Zhongyuan New Materials auf Basis der heutigen Notierungen 73 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (71,62) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".