Anhui Zhonghuan Environmental Protection: Tut sich da was?

Anhui Zhonghuan Environmental Protection, ein Unternehmen aus dem Markt "Umwelt- und Facility Services", notiert aktuell (Stand 10:48 Uhr) mit 15,4 CNY sehr stark im Plus (+4.27 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Unsere Analysten haben Anhui Zhonghuan Environmental Protection nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,17 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Anhui Zhonghuan Environmental Protection damit 10,86 Prozent unter dem Durchschnitt (-28,31 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -30,54 Prozent. Anhui Zhonghuan Environmental Protection liegt aktuell 8,62 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 35,19 und liegt mit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) von 94,08. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Anhui Zhonghuan Environmental Protection auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Anhui Zhonghuan Environmental Protection investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,27 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,98 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.