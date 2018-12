Anhui Zhongding Sealing Parts: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Kurs der Aktie Anhui Zhongding Sealing Parts stand am 17.12.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 10,48 CNH. Der Titel wird der Branche "Reifen und Gummi" zugerechnet.

Wie Anhui Zhongding Sealing Parts derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Sell". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Anhui Zhongding Sealing Parts-Aktie ein "Sell"-Rating.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Anhui Zhongding Sealing Parts in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 0 Sell- und 6 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine "Buy" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Dividende: Anhui Zhongding Sealing Parts hat mit einer Dividendenrendite von 2,86 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,34%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Manufactured Goods"-Branche beträgt +0,52. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Anhui Zhongding Sealing Parts-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.