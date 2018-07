Anhui Yingliu Electromechanical: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Anhui Yingliu Electromechanical-Schlusskurs wurde am 24.07.2018 an der Heimatbörse Shanghai mit 12,87 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Industriemaschinen".Unser Analystenteam hat Anhui Yingliu Electromechanical auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Anhui Yingliu Electromechanical beläuft sich mittlerweile auf 14,73 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 12,87 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,63 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 13,63 CNH. Somit ist die Aktie mit -5,58 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

Weiterlesen...