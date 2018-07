Anhui Truchum Advanced Materials and: Aktienanalyse vom 08.07.2018

Der Kurs der Aktie Anhui Truchum Advanced Materials and stand am 06.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 6,78 CNH. Der Titel wird der Branche "Diversified Metals & Mining" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Anhui Truchum Advanced Materials and auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,47 Prozent liegt Anhui Truchum Advanced Materials and 1,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Metals & Mining" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,1. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Anhui Truchum Advanced Materials and erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metals & Mining"-Branche sind im Durchschnitt um 6,04 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -13,47 Prozent im Branchenvergleich für Anhui Truchum Advanced Materials and bedeutet. Der "Materials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,04 Prozent im letzten Jahr. Anhui Truchum Advanced Materials and lag 13,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Truchum Advanced Materials and-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 7,23 CNH. Der letzte Schlusskurs (6,78 CNH) weicht somit -6,22 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 6,85 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,02 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Anhui Truchum Advanced Materials and ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Anhui Truchum Advanced Materials and-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.