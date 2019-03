Anhui Province Nat Gas Dev: Das sieht interessant aus!

Anhui Province Nat Gas Dev weist am 28.03.2019, 19:35 Uhr einen Kurs von 11,59 CNY an der Börse Shanghai auf. Das Unternehmen wird unter "Lagerung und Transport von Öl und Gas" geführt.

Unser Analystenteam hat Anhui Province Nat Gas Dev auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Anhui Province Nat Gas Dev weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,95 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 5,17 %. Mit einer Differenz von lediglich 4,21 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Anhui Province Nat Gas Dev. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Anhui Province Nat Gas Dev damit 28,96 Prozent über dem Durchschnitt (-24,17 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -24,17 Prozent. Anhui Province Nat Gas Dev liegt aktuell 28,96 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".