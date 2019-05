Anhui Huilong Agricultural Means of Production: Was tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Der Kurs der Aktie Anhui Huilong Agricultural Means of Production steht am 30.05.2019, 10:11 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 5,41 CNH. Der Titel wird der Branche "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Anhui Huilong Agricultural Means of Production auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Anhui Huilong Agricultural Means of Production liegt mit einem Wert von 28,43 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Anhui Huilong Agricultural Means of Production weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,32 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 2,66 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,34 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Anhui Huilong Agricultural Means of Production-Aktie: der Wert beträgt aktuell 51,52. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Anhui Huilong Agricultural Means of Production weder überkauft noch -verkauft (Wert: 65,85), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Anhui Huilong Agricultural Means of Production damit ein "Hold"-Rating.