Anhui Huilong Agricultural Means of Production: Kommt jetzt der Hammer?

An der Börse Shenzhen schloss die Anhui Huilong Agricultural Means of Production-Aktie am 23.07.2018 mit dem Kurs von 5,15 CNH. Die Anhui Huilong Agricultural Means of Production-Aktie wird dem Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" zugeordnet.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Anhui Huilong Agricultural Means of Production auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25,84 liegt Anhui Huilong Agricultural Means of Production auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Distributors - Consumer Staples" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Weiterlesen...