Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power: Was soll die Aufregung?

An der Börse Shanghai notiert die Aktie Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power am 19.01.2020, 01:00 Uhr, mit dem Kurs von 5.71 CNH. Die Aktie der Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power wird dem Segment "Kohle & Brennstoffe" zugeordnet.

Die Aussichten für Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power aktuell 5,98. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,73 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power-Aktie ein Durchschnitt von 5,83 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,71 CNH (-2,06 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (5,69 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,35 Prozent Abweichung). Die Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power liegt bei einem Wert von 4,64. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.