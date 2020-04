Anhui Guozhen Environmental Protection Energy-Saving Liability: Was Sie wissen sollten?

Anhui Guozhen Environmental Protection Energy-Saving Liability, ein Unternehmen aus dem Markt "Umwelt- und Facility Services", notiert aktuell (Stand 23:33 Uhr) mit 9.89 im Minus (-0.64 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Wie Anhui Guozhen Environmental Protection Energy-Saving Liability derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Anhui Guozhen Environmental Protection Energy-Saving Liability. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Anhui Guozhen Environmental Protection Energy-Saving Liability lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Anhui Guozhen Environmental Protection Energy-Saving Liability in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Anhui Guozhen Environmental Protection Energy-Saving Liability erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche sind im Durchschnitt um -22,97 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +17,61 Prozent im Branchenvergleich für Anhui Guozhen Environmental Protection Energy-Saving Liability bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,71 Prozent im letzten Jahr. Anhui Guozhen Environmental Protection Energy-Saving Liability lag 13,36 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.