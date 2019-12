Anhui Great Wall Military Industry: Schon gehört?

Für die Aktie Anhui Great Wall Military Industry stehen per 06.12.2019, 07:19 Uhr 11.08 CNY an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Anhui Great Wall Military Industry zählt zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Anhui Great Wall Military Industry einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Anhui Great Wall Military Industry jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Anhui Great Wall Military Industry schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,39 % und somit 1,72 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,11 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Anhui Great Wall Military Industry in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Anhui Great Wall Military Industry haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Anhui Great Wall Military Industry bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Anleger: Anhui Great Wall Military Industry wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.