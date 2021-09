Anhui Genuine New Materials: So schnell kann es gehen

Per 26.09.2021, 02:25 Uhr wird für die Aktie Anhui Genuine New Materials am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 21.94 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Papierverpackung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Anhui Genuine New Materials einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Anhui Genuine New Materials jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Anhui Genuine New Materials aktuell 0,44. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,94 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung". Anhui Genuine New Materials bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Anhui Genuine New Materials wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Buy". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Buy"-Einstufung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Anhui Genuine New Materials damit 46,37 Prozent unter dem Durchschnitt (4,5 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Behälter & Verpackung" beträgt 5,73 Prozent. Anhui Genuine New Materials liegt aktuell 47,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Anhui Genuine New Materials?

Wie wird sich Anhui Genuine New Materials nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Anhui Genuine New Materials Aktie.

