Anhui Anke Biotechnology: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Anhui Anke Biotechnology per 27.11.2019, 14:38 Uhr bei 15.22 CNY. Anhui Anke Biotechnology zählt zum Segment "Arzneimittel".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Anhui Anke Biotechnology gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 59,78 insgesamt 38 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der 96,06 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Anhui Anke Biotechnology investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,9 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,64 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Anhui Anke Biotechnology im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Anhui Anke Biotechnology. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".