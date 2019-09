Anhörungen der designierten Kommissar*innen in Brüssel: Zeitplan beschlossen

Brüssel/Berlin (ots) - Vom 30. September bis 8. Oktober werden dieAusschüsse des Europäischen Parlaments in Brüssel die designiertenKommissar*innen der neuen EU-Kommission befragen. - Während derPlenarwoche vom 21. bis 24. Oktober wird im Plenum in Straßburg überdie gesamte EU-Kommission abgestimmt.Das Europäische Parlament lädt interessierte Journalist*innen zuden Anhörungen der designierten EU-Kommissar*innen nach Brüssel ein.Auch zur Plenarabstimmung über die neue Kommission in Straßburg sindMedien eingeladen.Die Reisekosten kann der EP-Pressedienst für eine begrenzte Anzahlan Journalist*innen weitgehend übernehmen. Erforderlich ist eineAnmeldung unter presse-berlin@europarl.europa.eu.Vom 30. September bis 8. Oktober werden 26 designierteKommissar*innen in den Ausschüssen des Europäischen Parlaments inBrüssel angehört. Halten die Europaabgeordneten die Kandidat*innenfür unqualifiziert, können sie diese auch ablehnen.Montag, 30.09.2019 - 3 AnhörungenUhrzeit Kommissar*in Ausschuss14:30-17:30 Uhr Maros Sefcovic (Slovakei) Zuständig: AFCO/JURI(assoziert: peti/itre)18:30 - 21:30 Phil Hogan (Irland) INTAMarija Gabriel (Bulgarien) ITRE/CULTDienstag, 1.10.2019 - 6 Anhörungen9:00 - 12:00 Nicolas Schmit (Luxemburg) EMPL (econ)Jutta Urpilainen (Finnland) DEVE14:30 - 17:30 Janusz Wojciechowski (Polen) AGRI (envi)lva Johansson (Schweden) LIBE18:30 - 21:30 László Trócsányi (Ungarn) AFETStella Kyriakides (Zypern) ENVI (agri)Mittwoch, 2.10.2019 - 6 Anhörungen9:00 - 12:00 Didier Reynders (Belgien) LIBE/JURI (imco)Rovana Plumb (Rumänien) TRAN (envi)14:30 - 17:30 Helena Dalli (Malta) FEMM/EMPL (libe)Sylvie Goulard (Frankreich) IMCO/ITRE (juri)18:30 - 21:30 Elisa Ferreira (Portugal) REGI (budg/econ)Janez Lenarcic; (Slowenien) DEVE (envi)Donnerstag, 3.10.2019 - 6 Anhörungen9:00 - 12:00 Paolo Gentiloni (Italien) ECON (budg/empl)Kadri Simson (Estland) ITRE (envi)14:30 - 17:30 Virginijus Sinkevicius (Litauen) PECH/ENVIJohannes Hahn (Österreich) BUDG/CONT (juri)18:30 - 21:30 Margaritas Schinas (Griechenland) LIBE/CULT (empl)Dubravka Suica (Kroatien) AFCO (empl)Montag, 7.10.2019 - 2 Anhörungen14:30 - 17:30 Vera Jourová (Tschechien) AFCO/LIBE (juri)Josep Borrell (Spanien) AFETDienstag, 8.10.2019 - 3 Anhörungen9:00 - 12:00 Valdis Dombrovskis (Lettland) ECON/EMPL (budg)14:30 - 17:30 Margrethe Vestager (Dänemark) ITRE/IMCO/ECON (juri)18:30 - 21:30 Frans Timmermans (Niederland) ENVI (itre/trans)Ablauf der AnhörungenAlle Kandidat*innen werden zu einer jeweils dreistündigen und liveim Internet übertragenen Anhörung vor den zuständigenparlamentarischen Ausschuss geladen. Sind mehrere Ausschüssezuständig, führen sie die Anhörung gemeinsam durch. Pro Kommissar*indürfen 25 Fragen gestellt werden. Bereits im Vorfeld der Anhörungenmüssen die Kandidat*innen schriftliche Fragen beantworten. AssozierteAusschüsse können ebenfalls Fragen einbringen, sind aber bei derEvaluierung der Kandidat*innen nicht beteiligt.Bewertung der Kandidat*innenNach den Anhörungen finden Sitzungen statt, in denen derVorsitzende und die Fraktionsvertreter (Koordinatoren) derverschiedenen Ausschüsse die Leistung der designiertenKommissionsmitglieder bewerten. Am 15. Oktober wird die Konferenz derAusschussvorsitzenden die Ergebnisse aller Anhörungen bewerten undihre Schlussfolgerungen der Konferenz der Präsidenten übermitteln.Diese wird die Schlussbewertung durchführen und in ihrer Sitzung am17. Oktober entscheiden, ob die Anhörungen abgeschlossen werdensollen. Anschließend kann das Parlament die neue Kommission ins Amtwählen. Voraussichtlicher Termin für die Abstimmung im Plenum inStraßburg ist der 23. Oktober.HintergrundJedes Land stellt eine*n Kommissar*in. Nur das VereinigteKönigreich nominierte aufgrund des geplanten Brexits keineBewerber*in. Sollte es eine weitere Brexit-Verschiebung geben, müsstedas Vereinigte Königreich ebenfalls eine*n Kommissar*in stellen,forderte Ursula von der Leyen bei der Vorstellung ihres Kollegiums.Neben der fachlichen Qualifikation werden die Europaabgeordnetendabei auch darauf achten, ob sich die Bewerber*innen an dieLeitlinien und Versprechen halten werden, die von der Leyen demEuropäischen Parlament gemacht hat. So soll die neue Kommission etwazu gleichen Teilen aus Männern und Frauen bestehen. Den neu gewähltenAbgeordneten geht es in den Anhörungen dabei auch um konkreteMaßnahmen und Pläne der designierten Kommissar*innen zu Themen, dieden Bürger*innen wichtig sind.Demokratische KontrolleDas Europäische Parlament hat das Recht die Europäische Kommissionanzunehmen oder abzulehnen. Seit 1994 müssen designierteKommissionsmitglieder auch zu einer Anhörung im EP erscheinen. Sowerden die Kommissar*innen demokratisch legitimiert und könnten ihrefünfjährige Amtszeit als Teil der EU-Exekutive antreten. Auch nachder Bestätigung durch die Europaabgeordneten kann das EuropäischeParlament die Kommission anfechten und zum Rücktritt auffordern.Bisher wurde noch keiner der acht im Parlament eingebrachtenMisstrauensanträge angenommen. 1999 trat die Kommission Santer jedochzurück, bevor das Parlament sie zu ihrem Rücktritt zwingen konnte.Die Kommission erstattet dem Parlament regelmäßig Bericht,einschließlich des Jahresberichts über die Tätigkeit der EU und überdie Ausführung des Haushaltsplans. Einmal jährlich hält derKommissionspräsident im Plenum des Parlaments die Ansprache zur Lageder Union. Das Parlament fordert die Kommission regelmäßig dazu auf,
neue politische Maßnahmen einzuleiten, und von der Kommission wird
verlangt, mündliche und schriftliche Fragen der EU-Abgeordneten zu
beantworten.