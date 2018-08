Anhörung zum TSVG: Gesundheitsversorgung braucht patientenorientierte Lösungen

Berlin (ots) - Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hatheute die Verbände zur Anhörung zum geplanten Terminservice- undVersorgungsgesetz (TSVG) eingeladen. Dazu Dr. Martin Zentgraf,Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes der PharmazeutischenIndustrie (BPI): "Der Referentenentwurf greift Themen auf, die dieMenschen beschäftigen. Dennoch sollte der Gesetzgeber die Problemeder Gesundheitsversorgung primär patientenorientiert und nichtpolitisch motiviert lösen." Kritik übt der BPI vor allem an demVorhaben, für Impfstoffe das umstrittene Festpreismodell zuverstetigen und an der Absicht, das Verfahren für die Besetzung derAMNOG-Schiedsstelle zu ändern.ImpfstoffvereinbarungenMit dem Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) hatte dieVorgänger-Regierung erst im vergangenen Jahr den Krankenkassenuntersagt, Rabattverträge mit einzelnen pharmazeutischen Unternehmenzu schließen, um Lieferengpässen entgegenzuwirken. Nun sollen dieKrankenkassen die Kosten für Impfstoffe bis zum Preis deszweitgünstigsten Herstellers übernehmen. Zentgraf: "Damit verkehrtder Gesetzgeber das AMVSG ins Gegenteil. Mit einerZwei-Hersteller-Regel werden nicht Impfstoffe aller Hersteller fürdie Versorgung zur Verfügung stehen. Stattdessen fällt dieVersorgungssicherheit im Impfstoffbereich auf einen Status zurück,den der Gesetzgeber mit dem AMVSG längst verlassen hat." Der BPIfordert, Festpreisvereinbarungen und Rabattverträge für diesenBereich komplett zu untersagen. Nur dann gelingt es, die Versorgungmit Impfstoffen ernsthaft zu sichern.SchiedsstellenbesetzungKein Verständnis hat der BPI auch für die Absicht, das Verfahrenfür die Besetzung der AMNOG-Schiedsstelle im Konfliktfallauszuhebeln. Zentgraf: "Das nebensächlich anmutende Ansinnen des BMGberührt bei näherer Betrachtung rechtsstaatliche Grundwerte in ihremKern. Es ist daher von erheblicher politischer Tragweite." So solldas Losverfahren für die Schiedsämter abgeschafft werden und das BMGein Benennungsrecht bei Nicht-Einigung auf die Amtsträger bekommen.Zudem räumt sich das Ministerium ein erweitertes Teilnahmerecht anden Verhandlungen sowie den Beratungen der Schiedsstelle ein. Der BPIfordert, das Losverfahren zu belassen. Zentgraf: "Der Vorschlag desBMG verlässt den Grundgedanken der Parität - das Grundprinzip derAMNOG-Erstattungsverhandlungen, die Herstellung von Symmetrieentgegengesetzter Interessen. Die Schiedsstelle soll aber keinepolitisch motivierten, sondern patientenorientierte Lösungen finden."Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner: Julia Richter,Tel. 030 27909-131, jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell