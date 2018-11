Anhörung zum Gute-KiTa-Gesetz: ASB fordert Nachbesserung der Finanzierung

Berlin (ots) -Im Familienausschuss des Deutschen Bundestages findet heute eineöffentliche Anhörung zum KiTa-Qualitäts- undTeilhabeverbesserungsgesetz statt. Der Arbeiter-Samariter-Bund hatdazu im Vorfeld eine Stellungnahme an alle Mitglieder des Familien-und Haushaltsausschusses versandt.Darin macht der ASB deutlich, dass er grundsätzlich das Ziel desGesetzes, die Qualität in der Kindertagesbetreuung bundesweit weiterzu entwickeln und zielgruppenspezifisch Eltern mit niedrigenEinkommen von Gebühren zu entlasten, begrüßt. Ulrich Bauch,Bundesgeschäftsführer des ASB, stellt aber auch klar: "Um das Zieldes Gesetzes zu erreichen, wird eine dauerhafte, stetig wachsende undzusätzliche finanzielle Unterstützung durch den Bund benötigt. Dashaben wir in unserer Stellungnahme deutlich zum Ausdruck gebracht."Laut Bauch sei es aufgrund des gewählten Finanzierungswegs, derzeitlichen Befristung und der geringen Verbindlichkeit fraglich, obdas Ziel des Gesetzes erreicht werde und bestehende Unterschiedezwischen den Ländern abgebaut würden.Weiterhin befürchtet der ASB, dass eine gleichrangige Finanzierungvon allgemeiner Beitragsfreiheit und Maßnahmen zur Verbesserung derQualität nicht funktionieren werde. "Kinder und Fachkräfte brauchendringend Verbesserungen bei zentralen strukturellen Rahmenbedingungenwie z.B. dem Fachkraft-Kind-Schlüssel oder den Zeitressourcen fürLeitungsaufgaben, und zwar bundesweit", erklärt Bauch. "Wir hoffen,dass durch die heutige Anhörung der wesentliche Nachbesserungsbedarfan diesem Gesetz deutlich wird und entsprechende Anpassungen auf denWeg gebracht werden."Pressekontakt:Hilke VollmerLeiterin der Stabsstelle Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Tel: 030/ 2325786-122Mobil: 0172/ 2620597Email: h.vollmer@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell