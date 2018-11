Anheuser-Busch InBev: Wie steht es um die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Jens Becker, dass es bei Anheuser-Busch InBev schonmal besser ausgesehen hat. Hier sein Fazit:

Der Stand! Am 06.11.2018 um 22:57 Uhr notierte die Aktie von Anheuser-Busch InBev an der Heimatbörse EN Brussels im Segment „Brauereien“ bei 66,93 MXN. Die Entwicklung! In den sozialen Medien wurden vermehrt negative Meinungen geäußert, es wurden aber überwiegend neutrale Themen angesprochen. In den letzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.