Anheuser-Busch InBev Aktie – DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

Die Konsumenten trinken wieder mehr Bier aus dem Hause InBev. In den ersten 9 Monaten stieg der Bierabsatz um 11,9% auf 432 Mio hl. Zweistellige Absatzzuwächse gab es in den wichtigen Märkten Mittel- und Südamerika sowie in der Region EMEA. Aber auch Asien entwickelte sich positiv. In Nordamerika erreichte der Absatz das Vorjahresniveau. Der Umsatz stieg um 17,6%, und unter dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung