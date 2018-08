Anheuser-Busch InBev Aktie: Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum erwartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch InBev":

InBev hat in einem schwierigen Umfeld solide Ergebnisse erzielt. Im 1. Quartal stieg der Umsatz um 1,2%. Das 9-%ige Wachstum in Lateinamerika und Asien konnte die Umsatzrückgänge in Nordamerika und Europa mehr als ausgleichen. Der Gewinn brach jedoch um gut ein Viertel ein. Verantwortlich waren deutlich höhere Zinslasten und Marketingausgaben im Vorfeld der Fußball-WM. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.