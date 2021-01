Anheuser-Busch InBev Aktie: Für Entwarnung ist es noch zu früh

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

Die Corona-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf InBev. Bei einem Umsatzrückgang um 12,5% ist der Konzern in den ersten 9 Monaten in die roten Zahlen gerutscht. Entsprechend wurde die Zwischendividende gestrichen. Der Bierabsatz schrumpfte um 8,2% auf 341 Mio hl. Mit einem stabilen Umsatz und einem leichten Anstieg des operativen Ergebnisses hat Nordamerika positiv überrascht. In allen anderen Regionen sind Umsatz und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung