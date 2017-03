Anhaltende Sozial-Proteste in Französisch-Guyana

CAYENNE (dpa-AFX) - Vier Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich sorgen anhaltende Proteste im Überseedépartement Französisch-Guyana für Aufsehen.



Die für die Überseegebiete zuständige Ministerin Ericka Bareigts räumte am Sonntag im Sender Franceinfo ein, dass die wirtschaftliche und soziale Lage in dem französischen Gebiet in Südamerika sehr schwierig sei. Die Regierung habe aber bereits Fortschritte erzielt. Ein Gewerkschaftsbund rief von Montag an zum Generalstreik auf, wie die Nachrichtenagentur AFP meldete.

In Französisch-Guyana protestieren seit Tagen Menschen gegen wirtschaftliche Probleme und Kriminalität sowie für eine bessere Gesundheitsversorgung. Dabei wurden auch Straßen blockiert. Vergangene Woche musste deshalb der Start einer Ariane-5-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou bis auf Weiteres verschoben werden. Die Fluggesellschaft Air France sagte wegen der Lage ihre Flüge von Paris in die Département-Hauptstadt Cayenne am Sonntag und Montag ab.

2016 lag die Arbeitslosenquote in Französisch-Guyana im Schnitt bei 23 Prozent, mehr als doppelt so hoch wie in Frankreich insgesamt. "Wir sind die Verlassenen der Nation, Franzosen zweiter Klasse", sagte der Gewerkschafter Davy Rimane dem Sender Franceinfo. In Französisch-Guyana leben gut 250 000 Menschen./sku/DP/he