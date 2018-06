Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg", das landespolitische Magazin amDonnerstag, 14. Juni 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen inBaden-WürttembergClemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Angst vor kriminellen Flüchtlingen - muss die Politik härterdurchgreifen?Bei schweren Straftaten stehen derzeit vor allem junge Flüchtlingeim Fokus. Angesichts der jüngsten Fälle von Mord und Vergewaltigungim Südwesten fürchten viele Bürger um ihre Sicherheit und die ihrerKinder. Ist das Misstrauen gegenüber Zuwanderern berechtigt? Studienund Statistiken zur Kriminalität von Zuwandern kommen zuunterschiedlichen Ergebnissen. Kriminologen sehen vor allem diePerspektivlosigkeit von jungen Flüchtlingen in Sammelunterkünftenohne Aussicht auf Arbeit und Bleiberecht als Ursache für mehrGewaltbereitschaft. Gast im Studio ist der Kriminologe Dirk Baier vonder Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.Wilde Müllkippen breiten sich ausIllegale Müllkippen sind ein Ärgernis für Anwohnerinnen undAnwohner und ein zunehmendes Problem für Kommunen. Mit 12"Müll-Sheriffs" will die Stadt Stuttgart nun den Tätern auf die Spurkommen.Raupe Nimmersatt bedroht die GartenkulturDer aus Asien eingeschleppte Buchsbaumzünsler vernichtet seitJahren die Zierbaumbestände im Land. Profis und Kleingärtner sindalarmiert. Ist die Gartenkultur in Gefahr?Smartphone-Verbot für Abgeordnete?Während Politiker im Landtag am Rednerpult über brisante Fragender Gesellschaft debattieren, beschäftigen sich viele Abgeordnete imPlenum mit ihrem Smartphone. Sollte die Benutzung von Smartphoneswährend Debatten im Landtag verboten werden?Verrottetes Gemüse, weil Erntehelfer fehlenBauern im Land beklagen, dass sie keine Erntehelfer mehr finden.Viele Hilfskräfte, die bisher oft aus Osteuropa kamen, haben andereJobs gefunden. Die Folge sind Ernteverluste, die auch die Verbraucherzu spüren bekommen - durch steigende Preise und fehlende Ware."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger(innen) via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen unter http://SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelneBeiträge unter http://SWRmediathek.de und unterhttp://SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen. Pressefotos beihttp://ARD-foto.de.Pressekontakt:SWR Presse, kommunikation@SWR.de, Telefon 0711 929 11030Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell