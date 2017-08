Angst essen Rente auf / Aon Hewitt-Studie: Deutsche hängen an Sicherheit und verzichten auf Rendite (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Aon":

Mülheim a.d. Ruhr (ots) -Deutsche Arbeitnehmer würden sich bei der Rente selbst dann fürGarantien entscheiden, wenn es dadurch weniger Geld gibt. Geradeeinmal ein Viertel der deutschen Arbeitnehmer ist bereit, für einehöhere Rente Risiken in Kauf zu nehmen. Das geht aus einer aktuellenrepräsentativen Studie des Beratungsunternehmens Aon Hewitt hervor.In Zusammenarbeit mit dem Statistikportal Statista wurden 1.000Arbeitnehmer befragt.Nur bei den ganz jungen Beschäftigten unter 25 Jahren sind 41Prozent bereit, für höhere Renditen auf Garantien zu verzichten.Schon ab 25 überwiegen ganz klar diejenigen, die lieber auf Renteverzichten, als ein Risiko einzugehen."Hier müssen die Unternehmen jetzt extrem viel Überzeugungsarbeitleisten," kommentiert Aon Hewitt Geschäftsführer Fred Marchlewski dasErgebnis. Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz ist nämlich geradedie für Arbeitgeber attraktive sogenannte reine Beitragszusageeingeführt worden, bei der Garantien ausdrücklich verboten sind.Künftig werden Arbeitgeber nur noch die Höhe der eingezahltenBeiträge zusichern. Durch dieses Zielrentenmodell soll diebetriebliche Altersversorgung auch für kleinere Unternehmenrisikoloser und damit attraktiver werden. "Die internationalenErfahrungen von Aon Hewitt zeigen deutlich, dass die bisher inDeutschland üblichen Garantien die Renten deutlich reduzieren," soMarchlewski."Garantien erzwingen eine sehr konservative Anlagestrategie undkosten deshalb viel Geld", ergänzt Dr. Torsten Köpke, Head ofInvestment Consulting bei Aon Hewitt. Fallen sie weg, lassen sich dieChancen des Kapitalmarktes wesentlich besser nutzen. Außerdem müssendie Leistungen nicht extrem vorsichtig festgelegt werden, wasdauerhaft zu sehr niedrigen Renten führt. In einer von ihmvorgelegten Beispielrechnung wird aus 1.000 Euro jährlicherEinzahlung über 35 Jahre beim Zielrentenmodell eine Betriebsrente von4.000 Euro pro Jahr. Wird auf der Basis einer Garantie gerechnet,ergibt sich trotz einkalkulierter Überschussbeteiligung eineAnfangsrente von nur 2.209 Euro.Gleichwohl kommt die Sicherheit bei Zielrentenmodellen nicht zukurz. "Sicherheit lässt sich auch ohne Garantien realisieren," soKöpke. Durch geeignete Modelle können extreme Schwankungen desKapitalmarktes ausgeglichen werden. So wird es nach den Berechnungenvon Aon Hewitt sehr unwahrscheinlich, dass es zu Kürzungen bei denBetriebsrenten kommt.Pressekontakt:Aon Hewitt GmbHViola Mueller-ThunsLuxemburger Allee 4, 45481 Mülheim a.d. RuhrTel.: +49 208 7006-2620pressegermany@aonhewitt.comAnsprechpartner für die Redaktion:ECCO DüsseldorfEC Public Relations GmbHLutz CleffmannTel.: +49 211 239449-21lutz.cleffmann@ecco-duesseldorf.deOriginal-Content von: Aon Hewitt, übermittelt durch news aktuell