Angst vor einem Crash an der Börse? Hier sind 3 Wege, um sich vorzubereiten

Viele Investoren sind besorgt über ominöse Zeichen, die sich am Horizont der Börse abzeichnen. Die großen Indizes befinden sich in der Nähe der Allzeithochs, und die Bewertungskennzahlen liegen weit über ihren historischen Durchschnittswerten. Währenddessen deuten die Arbeitslosenzahlen und andere Wirtschaftsindikatoren nicht darauf hin, dass eine schnelle wirtschaftliche Erholung einsetzt. Wenn du davon überzeugt bist, dass ein weiterer Crash an der Börse bevorsteht, dann solltest du dein Portfolio entsprechend anpassen.

Bevor du jedoch drastische Schritte unternimmst, solltest du dies bedenken: Du magst dir absolut sicher sein, dass der Untergang unmittelbar bevorsteht, aber die von dir vorhergesehene Baisse wird vielleicht nicht pünktlich eintreffen.

Stattdessen könnte das Land zum Beispiel eine Periode mit mehr Inflation erleben, während der der S&P 500 aufgrund der wirtschaftlichen Erholung und der entgegenkommenden Politik der Federal Reserve hoch bleibt. Wenn dieses oder ein ähnliches Szenario eintritt, wird die Börse ein viel besserer Ort sein, um dein Geld zu parken, als auf der Bank. Ein drastischer Schritt, wie der Verkauf all deiner Aktien und ein kompletter Ausstieg aus dem Markt, könnte deine langfristigen Renditen komplett untergraben.

Stattdessen sollte es dein Ziel sein, potenzielle Verluste im Verhältnis zum Markt zu minimieren, wenn dieser nach unten geht, und dich so zu positionieren, dass du den Markt überholst, wenn er auf dem Weg nach oben ist. Diese Strategien könnten dabei helfen.

1. Stelle sicher, dass du die richtige Zuteilung hast, um mit Volatilität umzugehen

Wenn du dir Sorgen um eine Marktkorrektur machst, ist es jetzt an der Zeit, deine Zuteilung zu überprüfen. Anleihen können dabei helfen, das Volatilitätsrisiko in deinem Portfolio zu reduzieren und trotzdem Renditen zu liefern, weshalb Menschen mit einer geringen Risikotoleranz in der Regel einen größeren Anteil ihrer Investitionen in sie stecken.

Auch in Anbetracht der Tatsache, dass der nächste Marktcrash von einer Rezession begleitet werden könnte, wäre dies ein guter Zeitpunkt, um sicherzustellen, dass du genug Bargeld zur Hand hast, um deine Ausgaben für ein paar Monate zu decken. Ein gut gefüllter Notfallfonds erhöht die Chancen erheblich, dass du mit einem unerwarteten Einkommensverlust umgehen kannst, ohne gezwungen zu sein, Aktien zu verkaufen, während sie vorübergehend im Minus sind.

Nochmals, das soll nicht heißen, dass man alle seine Aktien verkaufen und komplett in Anleihen und Bargeld investieren sollte. Behalte ein Gleichgewicht in deinem Portfolio – es gibt Möglichkeiten, das richtige Verhältnis von Anleihen und Aktien für dich zu bestimmen. Um deinen Appetit auf Volatilität und Verluste zu quantifizieren, solltest du einen Fragebogen zur Risikotoleranz ausfüllen oder einen Finanzexperten konsultieren. Diese Optionen können dir dabei helfen, eine Vermögenswertzuteilung zu finden, mit der du dich wohlfühlst.

2. Diversifiziere und investiere in Dividenden

Es ist klug, deine Positionen zu diversifizieren, um das Risiko im Allgemeinen zu reduzieren, aber Investoren werden sich besonders gut fühlen, wenn sie sich dieses Prinzip zu eigen gemacht haben, wenn Bärenmärkte kommen. Aggressive Wachstumsinvestoren könnten eine gewisse Abneigung gegen die Art und Weise haben, wie Diversifizierung ihre Gewinne begrenzen kann, aber das ist weniger ein Problem, wenn die Börse abstürzt. Wenn du Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Sektoren besitzt, hast du eine bessere Chance, ein übermäßiges Engagement in den Aktien zu vermeiden, die am stärksten fallen. Positionen in defensiven Unternehmen zu haben, könnte dir erlauben, deine Verluste während eines Crashs zu minimieren.

Es ist auch eine gute Idee, einen bedeutenden Teil deines Portfolios zuverlässigen Dividendenaktien zu widmen. Unternehmen, die ihre Ausschüttungen priorisieren, sind oft reife, stabile Unternehmen mit vorhersehbarem Cashflow, wie Versorger oder Anbieter von Basiskonsumgütern. Diese Art von Unternehmen schneiden in Rezessionen häufig besser ab als der Durchschnitt. Noch wichtiger ist, dass diese Dividenden bei fallenden Kursen den Wert deines Portfolios stützen können – oder dir ein zusätzliches Einkommen verschaffen, auf das du zugreifen kannst, ohne Aktien zu verkaufen.

3. Halte etwas Liquidität bereit, um im Aufschwung zu kaufen

Du könntest erwarten, dass der Markt bald abstürzt, aber wenn dieser steile Rückgang kommt, wird ihm mit ziemlicher Sicherheit zu gegebener Zeit eine Rallye folgen. Und genau vor dieser Rallye werden Investoren viele Möglichkeiten haben, Aktien zu kaufen, wenn sie billig sind.

Allerdings kannst du keine billigen Aktien kaufen, wenn du nicht das nötige Kleingeld hast, um dies zu tun. Daher ist es gut, einige Positionen in relativ liquiden und nicht mit der Börse korrelierenden Vermögenswerten zu haben. Dazu gehören Bargeld, Sparkonten, Geldmarktfonds, einige goldbezogene Investitionen, einige Anleihen und bestimmte Lebensversicherungsprodukte mit Barwert.

Nochmals, das soll nicht heißen, dass jemand alle seine Aktien verkaufen und diese alternativen Investitionen kaufen sollte. Aber es wäre eine gute Idee, mit dem Aufbau von Positionen in einigen dieser konservativen Anlageklassen zu beginnen, damit du auf alle finanziellen Bedingungen vorbereitet bist. Wenn du bereits einen Bestand an diesen Anlagen aufgebaut hast, dann warte ab und sei bereit, dein “trockenes Pulver” einzusetzen, wenn Aktien billig werden.

The post Angst vor einem Crash an der Börse? Hier sind 3 Wege, um sich vorzubereiten appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Wasserstoff, Solar, Elektroautos – unsere Top-Investmentideen

Starkes Wachstum kann Aktien zu fantastischen Investments machen. Deswegen ist es so wichtig, dass ein Unternehmen von strukturellem Wachstum profitiert. Genau das ist aktuell bei Erneuerbaren der Fall.

Hier gibt es riesige Zukunftschancen. Wir haben uns deshalb nach unseren besten Investmentideen umgeschaut. Tesla kennt jeder, aber diese drei Aktien dürften überraschen.

Du kannst unseren kostenlosen Spezialreport „3 Aktien für die Zukunft neuer Energien“ hier anfordern.



Dieser Artikel wurde von Ryan Downie auf Englisch verfasst und am 27.02.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021