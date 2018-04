Angst vor der eigenen (Digital-)Courage? / Studie zeigt ambivalente Einstellung der Bevölkerung zur Digitalisierung

Dortmund (ots) - Die Digitalisierung ist längst im beruflichen undprivaten Leben angekommen und sorgt für einen drastischen Wandel inder Wirtschaft, im Beruf und in den eigenen vier Wänden. Um dieEinstellung und den Wissensstand der Bevölkerung zum ThemaDigitalisierung in regelmäßigen Abständen zu hinterfragen, hat dasBrand & Retail Management Institute @ ISM, ein hochschuleigenesKompetenzzentrum für die Bereiche Handel und Markenmanagement, inKooperation mit dem Marktforschungsinstitut mo'web das"DigitalBarometer Deutschland" ins Leben gerufen.Mit einer ersten repräsentativen Befragung von 1.000 Teilnehmernim Frühjahr 2018 zeigt das DigitalBarometer Deutschland den StatusQuo der Einstellung der deutschen Bevölkerung gegenüber der digitalen(Arbeits-)Welt.Dabei wird deutlich, dass die Bevölkerung dem Thema mit gemischtenGefühlen gegenüber steht: Für fast jeden Zweiten ist das ThemaDigitalisierung mit Risiken behaftet, fast jedem Dritten bereitet esSorgen. Aber: Acht von zehn Befragten sehen trotzdem in derDigitalisierung für sich persönlich eine Chance."Veränderung schafft Verunsicherung. Unbekanntes schürt zuersteinmal Unsicherheit bei den Menschen. Gerade bei der Digitalisierunggibt es eindeutig viele unbeantwortete Fragen, aus denen einRisikogefühl erwächst", erklärt Prof. Dr. Meike Terstiege vom Brand &Retail Management Institute @ ISM. Allgemeine Bewertungen zuzukünftigen Entwicklungen fielen häufig kritischer aus als diepersönliche Perspektive: "Auf die eigene Person und Situation bezogenbaut man jedoch darauf, dass die Digitalisierung individuelle Chancenmit sich bringt."Am Arbeitsplatz ist die Digitalisierung besonders spürbar. Füracht von zehn Befragten ist sie beruflich ein relevantes Thema. Jederdritte Arbeitnehmer bewertet die Digitalisierung dabei als Risiko fürseinen Arbeitgeber. Knapp zehn Prozent sehen ihn außerdem nichtausreichend auf die Digitalisierung vorbereitet. Diese kritischeBewertung mischt sich auch hier mit einer optimistischenSelbstbetrachtung: Nur sechs Prozent der Befragten fühlen sich fürden beruflichen Umgang mit digitalen Medien nicht ausreichendvorbereitet.An der Bedeutsamkeit der Digitalisierung herrscht insgesamt wenigZweifel. Knapp 80 Prozent der Befragten sehen in der Digitalisierungeines der wichtigsten Themen der Zukunft. Um die Entwicklung zuverfolgen, planen ISM und mo'web weitere Erhebungen in regelmäßigenAbständen. Die erste Befragung wurde von Januar bis Februar 2018durchgeführt, die nächste Erhebung ist für Herbst 2018 geplant.Hintergrund:Das Brand & Retail Management Institute (BRMI) ist eineForschungseinrichtung der International School of Management (ISM) inDortmund. Es bietet praxistaugliche Lösungen in allen Bereichen desBrand Managements von Market Research über die klassischeMarketingkommunikation bis hin zum Digital Marketing.Die International School of Management (ISM) hat Standorte inDortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. Ander staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnützigerTrägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierteWirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenenStudiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sichdurch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte inKleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierteAuslandssemester und -module an einer der über 175Partneruniversitäten der ISM.Das Marktforschungsinstitut mo'web research hat sich als eines derersten Marktforschungsinstitute auf Online-Befragungen alsHaupt-Erhebungsmethode spezialisiert. Mit seinem Hauptsitz inDüsseldorf ist mo'web seit 2004 im Feld der Online-Forschung tätigund wird bis heute von seinen Gründern geführt. mo'webs Reichweitevergrößert sich stetig und umfasst mittlerweile Europa, Lateinamerikaund Südafrika.Pressekontakt:Maxie StrateLeiterin Marketing & CommunicationsISM International School of Management GmbH - GemeinnützigeGesellschaftOtto-Hahn-Straße 19D-44227 DortmundFon: 0231.97 51 39-31Fax: 0231.97 51 39-39maxie.strate@ism.deOriginal-Content von: International School of Management (ISM), übermittelt durch news aktuell