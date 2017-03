Angst vor Terrorismus in Deutschland nimmt ab

Hamburg (ots) - Knapp jeder zweite Deutsche sorgt sich derzeit ammeisten über Armut und soziale Ungerechtigkeit in Deutschland, dassind drei Prozent mehr als noch im Januar. Dagegen nahm die Sorgeüber das Thema Terrorismus (39%) um ganze 10 Prozentpunkte ab. Dasergab die monatlich in 25 Ländern erhobene Studie "What worries theWorld" des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos.Besorgnis über Terrorismus nimmt ab Vier von zehn (39%) Deutschennennen aktuell Terrorismus als eines der Themen, das ihnen inDeutschland die größten Sorgen bereitet. Noch im Januar warTerrorismus für jeden Zweiten (49%) die größte Sorge. DieVerunsicherung der Deutschen nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag imDezember scheint sich wieder etwas gelegt zu haben. Aktuell wird dasThema an dritter Stelle der "Sorgenskala" genannt.Sorgen um soziale Ungerechtigkeit, Arbeitslosigkeit, Gesundheit,Steuern nehmen zuDas Thema soziale Ungerechtigkeit bereitet knapp der Hälfte (47%)der Deutschen Kopfzerbrechen, gegenüber Januar ist dieser Wert umdrei Prozentpunkte gestiegen. Die Sorgen um Arbeitslosigkeit (14%),Gesundheitsversorgung (12%) und Steuern (9%) nahmen ebenfalls zu, umjeweils 4 Prozentpunkte, wenn auch auf deutlich niedrigeren Niveau.Kriminalität und Gewalt bleibt im Sorgenfokus der DeutschenSorgen um Kriminalität und Gewalt belegen mit 40 Prozent derBefragten weiterhin Platz zwei des Sorgenrankings in Deutschland. InEuropa ist nur unter den Schweden die Besorgnis darüber größer (49%).Deutsche weltweit am meisten über Zuwanderungskontrolle besorgtFür gut ein Drittel (35%) der Deutschen ist die Kontrolle derZuwanderung eine der größten Sorgen, die sie beschäftigt. Damitliegen sie im weltweiten Vergleich weiterhin an der Spitze. Nur inGroßbritannien (33%) und Italien (31%) verunsichert die Thematikeinen ähnlichen hohen Anteil der Bevölkerung.Weitere Details zur Studie und Infografik unter www.ipsos.dePressekontakt:Ipsos-Pressestelle: Gudrun Witt | 040-800964179 |gudrun.witt@ipsos.comOriginal-Content von: Ipsos GmbH, übermittelt durch news aktuell