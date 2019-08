Angst vor Jobverlust steigt auf Vier-Jahres-Hoch (FOTO)

Eschborn (ots) -Kommt die Rezession? Die Arbeitnehmer in Deutschland machen sichwieder mehr Sorgen um die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze. Das zeigendie Ergebnisse des aktuellen Randstad Arbeitsbarometers.8,1% der Befragten im Arbeitsbarometer halten dieWahrscheinlichkeit für "hoch", dass sie ihren Job innerhalb derkommenden sechs Monate verlieren werden. Das ist der höchste Wertseit 2015 und ein Anstieg von etwa einem Drittel innerhalb nur einesQuartals. Damit sind die zahlreichen wirtschaftlichen Konflikte undUnsicherheiten, von Handelsstreitigkeiten über den Brexit bis zurpolitischen Lage in Berlin, in den Köpfen der deutschen Arbeitnehmerangekommen. Im zweiten Quartal 2019 schrumpfte dasBruttoinlandsprodukt in Deutschland zudem erstmals seit Jahrenwieder."Die Angst vor dem Jobverlust ist ein guter Indikator für dieStimmung unter den Arbeitnehmern. Sie eignet sich zwar nicht zurVoraussage der Bewegungen am Arbeitsmarkt, verrät aber viel über dasVertrauen in die Nachhaltigkeit der Konjunktur", erklärt Petra Timm,Pressesprecherin von Randstad Deutschland.Fehlendes Vertrauen in die Stabilität der Konjunktur und deseigenen Arbeitsplatzes kann mittelfristig Auswirkungen auf dietatsächliche konjunkturelle Entwicklung haben. Denn Arbeitnehmer sindnicht nur Teil der Wertschöpfungskette, sondern auch Konsumenten.Sowohl die Produktivität als auch der Konsum leiden unterUnsicherheit, gibt Petra Timm von Randstad zu bedenken: "Angstverleiht keine Flügel. Wer Angst um seinen Arbeitsplatz hat, derarbeitet nicht etwa motivierter, sondern ist abgelenkter und machtschneller Fehler."Über das Randstad ArbeitsbarometerDie dargestellten Ergebnisse wurden im Randstad ArbeitsbarometerQ2 2019 erhoben. Die Online-Umfrage wird in über 30 Länderndurchgeführt. In Deutschland wurden über 400 Arbeitnehmer zwischen 18und 64 Jahren befragt.Über Randstad Gruppe DeutschlandRandstad ist Deutschlands führender Personaldienstleister. Wirhelfen Unternehmen und Arbeitnehmern dabei, ihr Potenzial zuverwirklichen, indem wir unsere technologische Kompetenz mit unseremGespür für Menschen verbinden. Wir nennen dieses Prinzip "HumanForward". In der Randstad Gruppe Deutschland sind wir mit 58.000Mitarbeitern und rund 550 Niederlassungen in 300 Städten ansässig.Unser Umsatzvolumen umfasst rund 2,38 Milliarden Euro (2018). Nebender klassischen Zeitarbeit zählen die Geschäftsbereiche ProfessionalServices, Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services zuunserem Portfolio. Wir schaffen als erfahrener und vertrauensvollerPartner passgenaue Personallösungen für unsere Kundenunternehmen.Unsere individuellen Leistungs- und Entwicklungsangebote fürMitarbeiter und Bewerber machen uns auch für Fach- und Führungskräftezu einem attraktiven Arbeitgeber und Dienstleister. Seit über 50Jahren in Deutschland aktiv, gehören wir mit der Randstad GruppeDeutschland zur niederländischen Randstad N.V. Ein Gesamtumsatz vonrund 23,8 Milliarden Euro (Jahr 2018), über 670.900 Mitarbeiter imtäglichen Einsatz, und rund 4.800 Niederlassungen in 38 Ländernmachen unseren internationalen Unternehmenskonzern zum größtenPersonaldienstleister weltweit. Zu unseren nationalen Zweigstellengehören neben der Randstad Deutschland GmbH & Co KG außerdem dieUnternehmen Tempo Team, Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright,Randstad Outsourcing GmbH sowie Randstad Automotive und RandstadFinancial Services. Vorsitzender und Sprecher ist Richard Jager.Pressekontakt:Randstad Deutschland PressestellePetra TimmHelfmann-Park 865760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-17 70Fax 0 61 96 / 4 08-17 75E-Mail: presse@randstad.dewww.randstad.deOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell