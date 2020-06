Angst vor Inflation als Nebenwirkung des Corona-Virus: Das treibt die Anleger und Sparer ins Gold!

Gold glänzt

in der aktuellen Corona-Krise so strahlend wie nie. In Euro

gerechnet wurden in diesem Frühjahr neue Allzeit-Hochs markiert, in

Dollar fehlt noch ein bisschen. Nach dem steilen Anstieg in 2019

bleibt der Trend für das Edelmetall also weiter intakt. Was treibt

die Anleger und Sparer ins Gold? Kann man jetzt immer noch kaufen

oder sollte man auf einen Rücksetzer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >