Angst vor der Inflation? Dieser Dividendenkönig ist ein absoluter Volltreffer

Johnson & Johnson verzeichnete im Jahr 2021 ein zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum.

Die Aktie des Gesundheitsunternehmens hat eine spektakuläre Bilanz und eine niedrige Ausschüttungsquote.

Johnson & Johnson wird mit einem Abschlag von 20 % gegenüber dem S&P 500 gehandelt.

Um beim Investieren finanziell unabhängig zu sein, müssen Anleger darauf achten, dass sie hochwertige Aktien kaufen, die mit der Inflation mithalten können. Dies ist besonders wichtig, da die Inflation im Januar um 7,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen ist, was den höchsten Wert seit Februar 1982 darstellt.

Johnson & Johnson (WKN: 853260 ) ist ein Dividendenkönig, der in der Lage sein sollte, den durch die Inflation verursachten Kaufkraftverlust auszugleichen. Gehen wir der Frage nach, warum das so ist und was J&J zu einem Kauf für Einkommensanleger macht.

Ein großartiges Jahr 2021 und eine vielversprechende Zukunft

J&J hat im Jahr 2021 ein beeindruckendes Wachstum des Umsatzes und des bereinigten (Nicht-GAAP) verwässerten Gewinns pro Aktie erzielt. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 93,78 Mrd. US-Dollar, was einem Wachstum von 13,6 % gegenüber 2020 entspricht. Damit übertraf das Unternehmen seine ursprüngliche Umsatzprognose von 90,5 bis 91,7 Mrd. US-Dollar.

Wie hat J&J im letzten Jahr ein solides Umsatzwachstum erzielt? Nun, alle drei Geschäftsbereiche des Unternehmens haben ihren Umsatz gesteigert. Das langsamer wachsende Segment Consumer Health, das in den nächsten ein bis zwei Jahren ausgegliedert werden soll, verzeichnete einen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Bereich, während die Segmente Medizinprodukte und Pharmazeutika einen Umsatzanstieg im zweistelligen Prozentbereich erzielten.

Der größte Teil des Umsatzwachstums des Unternehmens (58,2 %) kam jedoch aus dem Pharmasegment, das seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 14,3 % auf 52,08 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020 steigern konnte. Die größte Wachstumsquelle innerhalb des Segments war der COVID-19-Impfstoff des Unternehmens, der im vergangenen Jahr 2,39 Mrd. US-Dollar einbrachte. Da der COVID-19-Impfstoff von J&J erst im Februar letzten Jahres von der US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) für den Notfalleinsatz zugelassen wurde, waren die gesamten Einnahmen aus diesem Produkt reines Wachstum gegenüber 2020.

Das Blutkrebsmedikament Darzalex von J&J war im vergangenen Jahr der zweitgrößte Wachstumsmotor für den Umsatz des Unternehmens. Das Medikament erzielte einen Umsatz von 6,02 Mrd. US-Dollar, was einer rasanten Wachstumsrate von 43,8 % im Vergleich zu 2020 entspricht. Der drittgrößte Wachstumsmotor für den Umsatz von J&J war das Immunologikum Stelara. Der Umsatz des Blockbuster-Medikaments stieg im Jahresvergleich um 18,3 % auf 9,13 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021.

Die höhere Umsatzbasis und eine um 200 Basispunkte auf 27,9 % gestiegene Nicht-GAAP-Nettomarge trugen dazu bei, die Rendite von J&J zu steigern. Der verwässerte Nicht-GAAP-Gewinn pro Aktie von J&J stieg um 22 % auf 9,80 US-Dollar im Jahr 2021.

Dank des soliden bestehenden Medikamentenportfolios und der Pipeline von Medikamenten in der klinischen Erprobung erwarten Analysten, dass J&J in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Gewinnwachstum von mehr als 6 % erzielen wird.

Dividendenwachstum über der Inflation

J&J scheint in der Lage zu sein, sein stetiges Gewinnwachstum auch in den kommenden Jahren fortzusetzen. Dies ist ein gutes Zeichen dafür, dass das Unternehmen seine Dividende in 59 aufeinanderfolgenden Jahren erhöhen kann – die längste Serie in der gesamten Gesundheitsbranche.

Die moderate Ausschüttungsquote von 42,8 % im Jahr 2021 sollte J&J die Flexibilität geben, die Dividende mittelfristig etwas stärker zu erhöhen als das jährliche Gewinnwachstum von 6,4 %. Selbst wenn die Inflation derzeit hoch ist, sollte J&J in der Lage sein, sie mit seiner bevorstehenden Dividendenerhöhung im April knapp zu übertreffen. Angesichts der Dividendenrendite von 2,5 % ist J&J eine attraktive Kombination aus Rendite und Dividendenwachstum.

Eine festungsartige Bilanz

J&J verfügt außerdem über ein AAA-Kreditrating, das es von allen anderen Unternehmen des Gesundheitsbereichs in den USA abhebt. Warum ist das Kreditrating von J&J abgesehen von seinem beständigen Gewinnwachstum und seiner nachhaltigen Dividende so makellos? Hier ist der Grund.

Der Zinsdeckungsgrad von J&J lag im Jahr 2021 bei 176,2 (22,91 Mrd. US-Dollar Gewinn vor Zinsen und Steuern/130 Mio. US-Dollar Zinskosten). Das EBIT von J&J müsste praktisch auf null sinken, damit das Unternehmen seine Zinskosten nicht mehr decken könnte. Das ist zwar nicht unmöglich, aber extrem unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, wie gut sich J&J in zahlreichen Rezessionen, Kriegen, Inflationsperioden und der COVID-19-Pandemie behauptet hat.

Ein Weltklasse-Unternehmen zum Discountpreis

Wie die Erfolgsbilanz und die Fundamentaldaten zeigen, ist J&J eines der besten Unternehmen der Welt. Die Bewertung der Aktie von J&J spiegelt diese Qualität jedoch nicht wider.

Denn beim aktuellen Aktienkurs von 167 US-Dollar wird J&J mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,9 gehandelt. Das liegt deutlich unter dem KGV des S&P 500 von 19,8. Wenn eine Aktie es wert ist, mit einem Aufschlag gegenüber dem S&P 500 gehandelt zu werden, dann ist es wohl J&J. Das macht die Aktie derzeit zu einem soliden Kauf für Einkommensanleger.

