Angst vor Inflation? Auf diese Top-Buffett-Aktien setze ich

Mit Top-Buffett-Aktien die Inflation schlagen? Das kann ein cleverer Ansatz sein. Schließlich investiert das Orakel von Omaha stets in gute Unternehmen. Zudem kennt der Starinvestor auch ein Marktumfeld, das von einer solchen Teuerung geprägt ist. Seine Aktienauswahl kann daher clever sein.

Ich selbst setzte auf Coca-Cola (WKN: 850663) und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) als Top-Buffett-Aktien, die mir in Zeiten der Inflation einen soliden Ausgleich ermöglichen sollen. Blicken wir auf die Gesamtpakete und das, was diese spannenden Chancen langfristig ausmacht.

Top-Buffett-Aktie Berkshire Hathaway: Es geht um mehr!

Wenn ich an eine Top-Buffett-Aktie in meinem Depot denke, so kommt mir eigentlich immer Berkshire Hathaway in den Sinn. Foolishe Investoren können von jeder Investitionsentscheidung des Orakels von Omaha lernen. Das heißt, dass man als Anleger direkt von seinem Know-How und der Breite des Depots profitiert.

Aber es geht um mehr. Wie wir mit Blick auf die Konzernstruktur erkennen können, besitzt Berkshire Hathaway eine starke Energie-Sparte, die Warren Buffett zuletzt mit weiteren Investitionen im Ölmarkt ausgebaut hat. Das heißt, dass wir mit dieser Top-Buffett-Aktie von einem Treiber der Inflation profitieren können: den hohen Energiepreisen bei Öl und Erdgas. Auch der Transport ist häufig vom Volumen und den Preisen abhängig. Berkshire Energie ist wiederum eine Marktmacht in den USA.

Wenn es um Inflation geht, kann Berkshire Hathaway daher mehr ermöglichen als bloß das Profitieren von den Entscheidungen des Starinvestors. Die Energie-Sparte ist eine Investitionsthese in diesen Zeiten bei mir. Aber eben auch das starke qualitative Portfolio, das der Starinvestor über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hat.

Coca-Cola: Schon lange im Inflationsmodus

Eine zweite Top-Buffett-Aktie, die in meinem Depot inzwischen ein wenig Gewicht aufgebaut hat, ist Coca-Cola. Besser als nix ist meine Investitionsthese zunächst gewesen. Moderat wachsende Dividenden und eine starke Marke bei einem zeitlosen Geschäftsmodell schien die primäre Investitionsthese. Aber auch hier geht es um mehr, wenn es um die Inflation geht.

Coca-Cola kann seine Preissetzungsmacht ideal ausspielen in einem Marktumfeld, in dem es um Inflation geht. Höhere Preise können direkt an die Abfüller weitergegeben werden, was einen kurzen Weg offenbart. Im Zweifel müssen sich die Abfüller mit dem Durchsetzen der Preise an die Händler auseinandersetzen. Das Management von Coca-Cola hat zuletzt das Abfüllen immer weiter ausgegliedert.

Coca-Cola ist eine Top-Buffett-Aktie und gewinnt auch in meinem Portfolio an Bedeutung. Die starke Marke, das Geschäftsmodell und die Preissetzungsmacht sind eine solide Basis, um Inflation mittelfristig ausgleichen zu können.

