Mainz (ots) -Auf den Spuren des alten und neuen Mythos' Gold: Am Dienstag, 7.März 2017, 23.00 Uhr, zeigt das ZDF eine neue Ausgabe von "LeschsKosmos". Gold gilt als sichere Anlage, doch die Vorkommen gehen zurNeige. Harald Lesch zeigt, wie Geologen und Ökonomen sich auf eineKrise vorbereiten.Gigantischen Goldminen droht die Erschöpfung. Weltweit wächst derDruck auf Minenbetreiber, immer extremere Verfahren zu benutzen. Umden Ertrag stabil zu halten, soll bald mehr als fünf Kilometer tiefgegraben werden: der tiefste Punkt der Erde, den je ein Menscherreicht hat. Schließlich gilt Gold vielen in Krisenzeiten alssichere Anlage. Doch: Was ist das Edelmetall tatsächlich wert?Längst hat die NASA den Mond als Abbaugebiet ins Visier genommen.Forscher in Australien haben wiederum Bakterien entdeckt, die inihrem Innern Goldpartikel speichern - es klingt wie die Erfüllungeines alten Alchimistentraums. Und die Zeichen mehren sich, dass derMensch ausgerechnet im digitalen Informationszeitalter immer mehr demarchaischen Zauber des Edelmetalls verfällt. Harald Lesch sammelt dieFakten und geht der Frage auf den Grund, ob die Welt tatsächlich voreinem neuen "Goldrausch" steht.