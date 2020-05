Die Angst vor dem Coronavirus stört den Markt – warum Warren Buffett und Charlie Munger nicht gierig werden könnten

“Sei gierig, wenn andere Angst haben” war eines der strategischen Leitprinzipien bei Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2). Angesichts der Tatsache, dass das neuartige Coronavirus beispiellose Bedingungen und erhöhte Unsicherheit schafft, könnte es nahe liegen, dass Warren Buffett, Charlie Munger und das Team von Berkshire sich günstige Aktien schnappen und die Chance ergreifen würden, Mehrheitsbeteiligungen an vielversprechenden Unternehmen zu erwerben.

Die Investoren werden sehen, ob Buffett und Co. im ersten Quartal große Käufe getätigt haben, wenn Berkshire im Mai seinen 13-F-Bogen veröffentlicht, aber es gibt Anzeichen dafür, dass das Unternehmen trotz der jüngsten Ausverkäufe reichlich liquide Mittel am Rand hält.

Anstatt die gegenwärtigen Marktbedingungen als eine Gelegenheit zu ansehen, beim Kauf von Vermögenswerten gierig zu sein, scheinen die Handlungen und Aussagen des Berkshire-Teams eher einen vorsichtigen Ansatz zu reflektieren. Deshalb sieht es so aus, als ob Buffett und Munger während der Coronavirus-Krise keine voreiligen Käufe tätigen würden.

Buffett möchte, dass Berkshire Hathaway für Investoren sicher ist

Schon vor der Pandemie signalisierte die Entscheidung von Berkshire Hathaway, 128 Milliarden US-Dollar in bar und kurzfristigen Vermögenswerten bis ins Jahr 2020 zu halten, dass es für das Unternehmen schwierig war, Investitionen zu finden, die einen attraktiven Wert darstellten. Der Markt ist immer noch weit von den Höchstständen entfernt, die er zu Beginn des Jahres erreicht hatte, aber es scheint klar, dass Buffett und Munger nicht unter der Prämisse operieren, dass die Aktien für wertorientierte Investoren auf einem attraktiven Niveau liegen.

In einem kürzlichen Interview mit dem Wall Street Journal sagte Munger, dass es Buffetts Ziel sei, Berkshire Hathaway für Anleger, die 90 % ihres Nettovermögens in Aktien halten, sicher zu machen. Das bedeutet, dass weiterhin große Barreserven gehalten werden müssen – zumindest solange, bis besser erkennbar ist, welche Unternehmen für ein Wirtschaftsklima gut positioniert sind, das wahrscheinlich anhaltend vom Coronavirus bestimmt wird.

Munger bemerkte auch, dass er keinen Ansturm von Unternehmen sieht, die sich um das Geld von Berkshire reißen, und dass die derzeitigen Bedingungen weit außerhalb der Notfallpläne der meisten Unternehmen liegen. Hier spricht Munger mit dem Wall Street Journal über den bemerkenswerten Mangel an Unternehmen, die sich an Berkshire wenden:

Die typische Reaktion ist, dass die Leute eingefroren sind. Nehmen wir nur die Fluggesellschaften. Sie wissen nicht, was zum Teufel sie tun. Sie alle verhandeln mit der Regierung, aber sie rufen Warren nicht an. Sie sind eingefroren. So etwas haben sie noch nie gesehen. In ihrem Drehbuch steht das nicht als Möglichkeit.



Ausgehend von Mungers Äußerungen scheinen sich viele Unternehmen mit der Suche nach großen institutionellen Investitionen oder großen Neuverschuldungen zurückzuhalten, weil sie hoffen, von den Regierungsstellen irgendeine Art von Rettungsmaßnahme oder Stimuluspaket zu erhalten.

Es droht eine Rezession, und der Weg zur Erholung ist weniger klar

Die vorsichtige, wertorientierte Anlagestrategie von Berkshire Hathaway hat dazu geführt, dass das Unternehmen den S&P 500-Index in den letzten Jahren nicht geschlagen hat und von einigen Analysten und Investoren unter die Lupe genommen wurde. Aber die Entscheidung, einen großen Barbestand zu halten, scheint eine kluge Entscheidung gewesen zu sein. Munger ansieht die Aussicht auf eine Rezession als Gewissheit – und es ist schwierig, gegen diese Einschätzung zu argumentieren. Der berühmt-berüchtigte Investor hält auch eine gewisse Art der Erholung für unvermeidlich, aber der Zeitrahmen und das Ausmaß der Erholung sind weniger sicher.

Impfstoffe, die gegen Coronaviren-Stämme wirksam sind, sind bekanntermaßen schwierig herzustellen, und Munger hält es für möglich, dass die USA selbst nach einer bedeutenden Erholung der Wirtschaft möglicherweise nie wieder zu den Rekordbeschäftigungszahlen vor dem Ausbruch des Virus zurückkehren werden. Der stellvertretende Vorsitzende von Berkshire geht davon aus, dass der Geschäftsbetrieb schließlich wieder auf ein normales Niveau zurückkehren wird, was zu einer “gemäßigten Wirtschaft” führt, aber diese Prämisse scheint nicht als Grundlage für einen Aufschwung zu dienen.

Trotz der beispiellosen Bedingungen und des hohen Maßes an Unsicherheit, das durch das Coronavirus hervorgerufen wurde, liegt der S&P 500 nun ungefähr auf dem gleichen Niveau wie im Februar 2019. Im vergangenen Jahr standen Marktrisikofaktoren und die Vorsicht der Investoren im Mittelpunkt des Handelskrieges zwischen den USA und China, aber es ist schwierig, zu behaupten, dass die breiteren wirtschaftlichen Aussichten derzeit nicht noch schwieriger sind.

Wenn man die positiven Auswirkungen von Aktienrückkäufen außer Acht lässt, war das Gewinnwachstum der S&P-Unternehmen im vergangenen Jahr nicht beeindruckend – nach einigen Schätzungen sogar nicht existent. Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass die Ende 2019 zwischen den USA und China erreichte Waffenruhe im Handelskrieg immer das Potenzial zum Bruch hatte, und viele Analysten und Regierungsvertreter scheinen zu glauben, dass die durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Bedingungen zu einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt führen werden.





Maßnahmen der Regierung zur Stützung der Wirtschaft können Konsequenzen haben

Angesichts des Ausmaßes, in dem die großen Volkswirtschaften der Welt ihre Geschäftstätigkeit reduziert haben, und des Ausmaßes der Unsicherheit darüber, was vor uns liegt, hat sich der Aktienmarkt als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen. Das ist teilweise darauf zurückzuführen, dass die US-Notenbank und andere Finanzinstitutionen den Weg für große Investitionen in den Markt geebnet haben. Diese Investitionen haben die Aktienkurse in die Höhe getrieben, und es ist wahrscheinlich, dass das Vertrauen der Anleger in die finanzielle Reaktion der Regierung auch ein Faktor dafür ist, dass der Markt relativ solide ist. Berkshire scheint jedoch zu befürchten, dass die Stimuluspakete unbeabsichtigte Folgen haben und zu zusätzlicher wirtschaftlicher Volatilität führen könnten.

Im Gespräch mit dem WSJ sagte Munger:

“Ich glaube nicht, dass wir eine lang anhaltende Große Depression erleben werden. Ich glaube, dass die Regierung so aktiv sein wird, dass wir eine solche nicht haben werden. Aber wir könnten eine andere Art von Chaos haben. Das ganze Gelddrucken könnte anfangen, uns zu beunruhigen.”



Da die Fed die Zinssätze bereits auf Null gesenkt hat, hat die US-Notenbank die Flexibilität an der Kreditvergabefront reduziert, und es bleibt abzuwarten, inwieweit das Quantitative Easing und andere Konjunkturmaßnahmen den Markt stützen können, da viele Unternehmen sich in Staaten befinden in denen sie geschlossen oder in denen sie nur begrenzt tätig sind. Die Vorhersage der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung hat neue Dimensionen der Komplexität angenommen, und während abenteuerlustigere Investoren für ihre Risikobereitschaft belohnt werden könnten, bleiben Charlie Munger und Warren Buffett ihrem vorsichtigen Ansatz treu.

Was machen Value-Investoren jetzt?

Angesichts dramatischer Marktschwankungen und der Volatilität von Öl und anderen Rohstoffen ist es viel schwieriger geworden, fundierte Prognosen zu stellen. Buffett und Munger sind im Kern Value-Investoren, und das gegenwärtige Klima stellt eine Reihe neuer Herausforderungen dar, wenn es darum geht, ein Unternehmen auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bewerten.

Bei der Bewertung potenzieller Investitionen schließen Munger und Buffett solche Unternehmen aus, die Fragen aufwerfen, die einfach zu schwierig zu beantworten sind. Die Bedingungen, die sich aus dem Coronavirus ergeben haben, haben die Anzahl und Bedeutung unbekannter Variablen dramatisch erhöht. Das hat die beiden vermutlich auch dazu bewogen, weiterhin Barmittel zu halten und Aktienbestände von der stark betroffenen Luftfahrtindustrie zu reduzieren.

Dinge wie Schuldenlast und Bargeldbestand können Anlegern immer noch wertvolle Einblicke in den Gesundheitszustand eines Unternehmens geben, aber der Nutzen von nachlaufenden Umsatz-, Ertrags- und freien Cashflow-Kennzahlen ist stark geschmälert worden – und es ist sehr viel schwieriger geworden, die zukünftige Leistung damit abzubilden. Da sich der Aktienmarkt trotz groß angelegter wirtschaftlicher Abschaltungen als relativ widerstandsfähig erwiesen hat, könnte es tatsächlich der Fall sein, dass Buffett und Munger glauben, dass der Markt zu einer Zeit gierig ist, in der ein gewisses Maß an Angst gerechtfertigt ist.

