Angst vor dem Börsencrash? So würde ich 1.000 Euro jetzt noch investieren!

Hast du Angst vor einem weiteren Börsencrash? Ich will dir mit Sicherheit keine Angst machen. Allerdings könnte eine Korrektur zumindest in der Luft liegen. Wir stehen möglicherweise vor einem turbulenten Herbst und Winter mit COVID-19. Die Fallzahlen steigen jedenfalls wieder und es bleibt abzuwarten, welche Folgen das haben wird.

Ist es trotzdem jetzt smart, weiter zu investieren? Beispielsweise eine Summe von 1.000 Euro? Grundsätzlich gilt: Ja, natürlich. Niemand wird mit Sicherheit sagen können, ob und wann es zu einer nächsten Korrektur oder einem Börsencrash kommen wird. Zudem sollte man versuchen, so lange wie möglich auf den Zins- und Zinseszinseffekt zu setzen.

Aber in was sollten Foolishe Investoren jetzt mit 1.000 Euro investieren? Eine spannende Frage. Grundsätzlich könnten drei Optionen ziemlich interessant sein, die ich gerne mit dir teilen möchte.

1) Unterbewertete, defensive Dividendenaktien!

Eine erste Option, die Foolishe Investoren jetzt in Erwägung ziehen können, sind günstige und unterbewertete Dividendenaktien. Möglicherweise sogar defensive aus klassisch-konservativen Segmenten. Und vor allem mit stabilen und zuverlässigen Dividenden, die einen gewissen Puffer für Korrekturzeiten besitzen.

Vielleicht fragst du dich jetzt: Gibt es solche Aktien überhaupt noch? Ja, definitiv. Wer als Investor jetzt die Augen offenhält, der kann noch günstige und dividendenstarke Aktien identifizieren, die jetzt einen Blick wert sind. Möglicherweise existiert sogar noch ein gesamtes Segment, das sich in Summe seit dem Crash noch nicht wieder erholt hat: nämlich das der Real Estate Investment Trusts.

Viele, selbst historisch starke, zuverlässige und defensive REITs notieren noch weit unter den Hochs vor dem Corona-Crash. Solche Aktien könnten jetzt eine clevere, langfristig orientierte Chance darstellen. Aber wie gesagt: Auch andere spannende Dividendenaktien aus anderen defensiven Bereichen.

2) 1.000 Euro in Beteiligungsgesellschaften?

Du willst selbst eigentlich kaum Investitionsentscheidungen im Börsencrash fällen? Auch gut. Denn auch hier gibt es ein Erfolgsrezept, wie du trotzdem beispielhafte 1.000 Euro investieren kannst. Allerdings ab diesem Zeitpunkt wenig zu verantworten hast: nämlich Beteiligungsgesellschaften.

Wer langfristig, das heißt über Jahre und Jahrzehnte, auf Beteiligungsgesellschaften setzt, der kann sich das Know-how anderer Investoren oder Teams zunutze machen. Dadurch können Investitionsentscheidungen langfristig fundierter sein. Beziehungsweise Möglichkeiten und Chancen genauer miteinenander abgewogen werden, wodurch die Investmentteams gerade innerhalb einer Korrektur oder eines Crashs bessere Entscheidungen treffen.

Ein weiterer Vorteil ist außerdem die Diversifikation. Beteiligungsgesellschaften ermöglichen direkten Zugang zu breiteren Portfolios. Auch deshalb kann diese spezielle Aktiengattung einen näheren Blick verdient haben.

3) Trendstarke Wachstumsaktien

Zu guter Letzt sind 3.000 Euro außerdem in trendstarken Wachstumsaktien gut aufgehoben. Ja, sogar selbst wenn sich der Markt jetzt möglicherweise an einem vorläufigen Höhepunkt befindet. Die jeweiligen Unternehmen trendstarker Wachstumsaktien neigen schließlich dazu, selbst in schwierigeren Zeiten weiter zu wachsen. Das schafft in gewisser Weise trotzdem eine defensive Klasse.

Werden Wachstumsaktien im Rahmen einer Korrektur oder eines Börsencrashs nachgeben? Ja, teilweise oder in vielen Fällen schon. Die fundamentale Bewertung vieler Wachstumsaktien ist schließlich hoch. Das kann das Korrekturpotenzial sogar noch vergrößern. Trotzdem: Solange der Markt und damit das Wachstum intakt ist, stehen die Chancen nicht schlecht dafür, dass sich gerade solche Aktien wieder erholen werden. Manchmal sogar schneller, als man glaubt.

Börsencrash? So jetzt noch 1.000 Euro investieren!

Trotz der Gefahr eines Börsencrashs kann es noch ein cleverer Schachzug sein, weiter zu investieren. Unterbewertete Dividendenaktien, Anteilsscheine von Beteiligungsgesellschaften oder trendstarke Wachstumsaktien sind solide Optionen. Jetzt liegt es an dir, deinen Weg und deinen Ansatz zu finden.

