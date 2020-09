Angry Miao dringt mit dem neuen NOWIRE-Programm in die TWS-Branche ein, mit Fokus auf Subkultur und Community-Mitgestaltung

Beijing (ots/PRNewswire) - Wer seine Subkultur-Favoriten auf seinen technischen Geräte abgebildet haben möchte, findet beim Startup-Unternehmen aus China die Lösung. Angry Miao, eine chinesische Technologiemarke, die sich auf die Revolutionierung kabelloser Desktop-Produkte konzentriert, hat die Einführung ihrer neuen Produktlinie NOWIRE angekündigt, die vor hat, innerhalb von drei Jahren alle Kabel aus Peripheriegeräten zu eliminieren. Angry Miao baut auf die Idee des Community-gesteuerten Schaffens und hat Online-Communitys eingerichtet, um Tech-Enthusiasten auf der ganzen Welt zu engagieren, die gemeinsam Produkte mitgestalten, die ihren Bedürfnissen und Vorlieben entsprechen."Die Zukunft der Technologie wird kabellos sein," sagte Li Nan, Gründer von Angry Miao. "Angry Miao hat vor, sich als chinesische Premiummarke zu etablieren und langsam durch technologische und kulturelle Trendsetzung eine globale Präsenz zu erlangen und in den nächsten drei Jahren 12 verschiedene und sehr beliebte Subkulturen zu erschließen."ZhenFund, ein Wagniskapital- und Startkapitalfonds, betonte, dass Angry Miao ein einzigartiges Unternehmen sei, das sich auf Nutzer konzentriert und einzigartige Subkultur-Produkte entwickelt.Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen auf die Idee der Mitgestaltung konzentriert, um eine offenere Kultur zu fördern und Technologieprodukte zu entwickeln, die gleichgesinnte Enthusiasten über kulturbasierte Erkenntnisse und Vorlieben der Gen-Z-Verbraucher miteinander verbinden. Sein erstes Produkt, CYBERBOARD (https://www.prnewswire.com/news-releases/angry-miao-releases-cyberboard-the-worlds-first-mechanical-keyboard-with-custom-led-panel-on-indiegogo-301108853.html), ist eine benutzerdefinierte mechanische Cyberpunk-Tastatur, inspiriert von Teslas Cybertruck, und die erste ihrer Art, die über ein anpassbares LED-Feld verfügt und kabelloses Laden und Bluetooth unterstützt. Die erste limitierte Auflage mit 1000 CYBERBOARDs waren innerhalb eines Tages, nach dem die Neuheit auf den Markt kam, ausverkauft.Die neu angekündigte NOWIRE-Produktlinie von Angry Miao zeichnet sich durch mehrere neue drahtlose Desktop-Geräte aus, darunter:- CYBERMAT, die weltweit erste kabellose 6 Geräte-Ladematte mit 15 Spulen. Die Ladespulen werden sorgfältig so positioniert, dass sie eine größere Oberfläche abdecken. Dies macht sie zu einer leistungsstarken Ladestation für digitale Geräte wie iPhone, AirPod, drahtlose Maus, CYBERBOARD und alle anderen digitalen Peripheriegeräte, die kabelloses Laden unterstützten.- CYBERSWITCH, eine kabellose Desktop-Tastatur mit taktilen und linearen Tasten. Ein reaktionsschnelles und taktiles Tipperlebnis bei jedem Tastendruck, während das strapazierfähige Rahmenwerk für eine lang anhaltende, zuverlässige Leistung sorgt.- Anpassbare Tastenkappen mit zwei populären Motiven "Zurück in die Zukunft" und "Zeitmaschine". Sie werden in Zusammenarbeit mit BUGER, dem Schöpfer von thematisch gestalteten Tastenkappen und ZOMO Plus, die Tastenkappen nach Maß herstellen, kreiert.- CYBERCOIN ist ein brandneues Nachrüst-Kit für die kabellose Maus das mit einem Ausgangspegel von bis zu 2,5 W perfekt zu CYBERMAT passt. Angry Miao brachte zur Feier der Markteinführung von NOWIRE 100 limitierte NOWIRE-Pakete auf den Markt. Jedes Set enthält ein CYBERBOARD, CYBERSWITCH, CYBERMAT, CYBERCOIN, Satellitenachsen im Cyberpunk-Stil, Tastenkappen mit dem Motiv "Zurück zur Zukunft" und eine personalisierte Tastenkappe mit dem Motiv "Zeitmaschine". Das Unternehmen sagte außerdem, dass Kunden, die das Schnäppchen kaufen, einen kostenlosen Montageservice in Anspruch nehmen können.Zudem gab Li Nan bekannt, dass das Unternehmen Ende Dezember 2020 CYBERBLADE, einen geräuschunterdrückenden TWS-Ohrhörer (True Wireless Stereo) mit der weltweit niedrigsten Latenz, herausbringen wird. Mit dem Fokus auf Subkultur bietet CYBERBLADE ein futuristisches Design, dem der klassische Cyberpunk-Film Blade Runner 2049 als Inspiration diente.Zu seinen digitalen Produkten führte Angry Miao auch mehrere periphere Produkte ein wie EXT-T-Shirts und AM TOYS-Blindboxen sowie CYBERCHARGE, ein 90-W-GaN-Ladegerät, dass auch unterwegs alle Ladeanforderungen erfüllt. Mehr über diese Produkte erfahren Sie unter: https://www.angrymiao.com/Über Angry MiaoAngry Miao wurde 2019 gegründet und ist eine DNVB-Marke mit Fokus auf TWS während es durch das Revolutionieren kabelloser Desktop-Produkte sowie IP-zentrierte Produkte eine emotionale Markenverbindung stärken möchte.Wir integrieren Subkultur-Trends, um dem Verbraucher gerecht zu werden, der zusätzlich zu einer bewährten Funktionalität nach kulturellen und emotionalen Werten strebt, und um die Welt zu einem besseren Ort mit mehr Auswahlmöglichkeiten zu machen.