Angry Birds 2 landet in der AppGallery

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Neuester bekannter Name auf der Huawei Apps-PlattformHuawei (http://www.huawei.com/), das führende globale Technologieunternehmen, hat bekannt gegeben, dass Angry Birds 2, das äußerst beliebte Spiel von Entwickler Rovio, in die schnell wachsende AppGallery integriert wurde. Dies ist der jüngste Schritt eines großen Mobile-Gaming-Unternehmens auf die Plattform, was auf den wachsenden Einfluss der AppGallery hinweist, um ein großes internationales Publikum zu erreichen."Wir entwickeln Partnerschaften mit einigen der weltweit führenden Spieleentwickler und während wir unsere große Benutzerbasis bekannt machen, wächst das Vertrauen anderer Studios und Entwickler", sagte Derek Yu, Präsident von Huawei CEE & Nordic und Kanada bei der Huawei Consumer Business Group.Angry Birds wird weithin als das Spiel anerkannt, das das Handy als tragfähige Spieleplattform etablierte. Es ist jedoch Angry Birds 2, das die Popularität der Marke vorangetrieben hat. Es fordert die Benutzer heraus, die ultimative Herde zu bilden, um ihre Feinde, die Schweine, zu besiegen und die Eier zu retten.Dies ist das erste Rovio-Spiel, das in der AppGallery gelistet wird, der auf dem Spiel basierende Film ist jedoch bereits auf Huawei Video¹, der Plattform des Unternehmens für Videoinhalte, verfügbar. Neben dem Spiel können Huawei-Benutzer bald auch ihre Telefone mit Huawei Themes anpassen, um ein spezielles Angry Birds 2-Branding anzuzeigen, während Kunden mit Huawei-Smartwatches und -Bändern in der Lage sein werden, Angry Birds 2 Watchfaces herunterzuladen. Huawei wird Angry Birds 2 außerdem mit einer Reihe von Promotions und Angeboten sowie Aktivitäten in seinen sozialen Kanälen unterstützen, die Gamer in mehr als 170 Ländern erreichen."Wir freuen uns sehr, dass Angry Birds 2 durch unsere Partnerschaft mit AppGallery nun Millionen von Spielern auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen wird", sagt Miikka Lindgren, Vizepräsidentin der Geschäftsentwicklung bei Rovio. "Rovios Mission ist es, Freude zu schaffen, und wir freuen uns immer, wenn unsere Spiele und die Freude, die wir schaffen, ein neues Publikum erreichen".Als einer der weltweit am schnellsten wachsenden App-Marktplätze mit 540 Millionen monatlich aktiven Benutzern strebt AppGallery Partnerschaften mit führenden Marken und Spieleentwicklern wie Rovio an, deren Titel das größte globale Publikum anziehen.Huawei arbeitet eng mit über 4 Millionen registrierten Entwicklern zusammen, um ständig neue Inhalte auf die Plattform zu bringen. Mittlerweile sind über 134.000 Anwendungen in HMS, der proprietären mobilen Serviceplattform von Huawei, integriert.Weitere Informationen finden Sie unter https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/Redaktioneller HInweis:¹ Der Film Angry Birds 2 ist in ausgewählten Ländern auf Huawei Video erhältlich, die Preise können variieren.Informationen zu AppGalleryAppGallery ist ein intelligentes und innovatives Ökosystem, das es Entwicklern ermöglicht, einzigartige Erlebnisse für Verbraucher zu schaffen. Als einer der drei größten App-Marktplätze weltweit ist AppGallery in mehr als 170 Ländern und Regionen mit über 540 Millionen monatlich aktiven Benutzern weltweit verfügbar. Huawei arbeitet mit 4 Millionen Entwicklern auf der ganzen Welt zusammen, und im Jahr 2020 wurden insgesamt 384,4 Milliarden Downloads von der AppGallery getätigt.