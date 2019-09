Nach Angriffen auf Ölanlagen: China warnt vor voreiligen Schlüssen

PEKING (dpa-AFX) - Nach den Angriffen auf die saudischen Ölanlagen hat China vor voreiligen Schlüssen über die Urheber gewarnt.



Die Specherin des Außenministeriums, Hua Chunying, rief am Montag vor der Presse in Peking auch alle Parteien zur Zurückhaltung auf. "In Abwesenheit einer überzeugenden Untersuchung Schlüsse darüber zu ziehen, wer die Verantwortung tragen sollte, könnte an sich unverantwortlich sein." Alle Betroffenen sollten davon absehen, etwas zu tun, was die regionalen Spannungen noch eskalieren lassen könnte./lw/DP/nas