Angriffe von Wölfen auch auf Pferde - Ministerium rät zu besonderen Zäunen

Düsseldorf (ots) - Die Wolfspopulation in Deutschland hat auch Auswirkungen aufdie Pferdehaltung. Obwohl Pferde nicht als primäre Beute von Wölfen gelten,wurden nach Angaben der Bundesregierung von 2015 bis 2018 zehn Übergriffe, davonfünf tödliche, registriert. Das geht aus einer Antwort des Agrarministeriums aufeine Kleine Anfrage der FDP hervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Dienstag) vorliegt. Zahlen für 2019 wurden nicht genannt. Pferdehaltern rät dasMinisterium zu einer "wolfsabweisenden" Zäunung, was Pferdesportverbände in NRW,darunter die Deutsche Reiterliche Vereinigung, als "nicht vereinbar" mit demVerletzungsrisiko für Pferde bezeichnen. Der Grund: In wolfsabweisendenKnotengittern und Elektronetzen könnten sich Pferde verfangen. 2015 traf esdrei, 2017 zwei und 2018 fünf Pferde. Fünf Tiere wurden getötet odereingeschläfert, fünf wurden verletzt, darunter sechs Fohlen und einShetlandpony. Nach Regierungsangaben ist nicht geplant, die Gefährdungshaftungder Tierhalter zu ändern. So habe es mit dem Eindringen eines Wolfes in eineKoppel keine andere Qualität als wenn der Ausbruch des Fluchttieres Pferd durchwildernde Hunde ausgelöst werden würde. Der FDP-Abgeordnete Karlheinz Busensagte: "Während der Staat alles dafür unternimmt, mehr Wölfe in der Natur zuhaben, sollen Pferdehalter für Schäden, die Wölfe mittelbar verursachen, weiterhaften." Löse ein Wolf das Fluchtverhalten eines Pferdes aus, hafteten derenHalter und Versicherungen für mögliche Verkehrsunfälle. Er forderte, dass solcheSchäden vom Staat übernommen werden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4471119OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell